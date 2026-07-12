ЧМ-2026: Англия вышла в полуфинал - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
03:52
Завершился матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором сборная Норвегии встречалась с национальной командой Англии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, игра прошла на стадионе "Хард Рок" в Майами (штат Флорида, США) и завершилась победой сборной Англии после дополнительного времени со счетом 2:1.
Напомним, основное время матча закончилось со счетом 1:1.
За сборную Норвегии забил Андреас Шельдеруп. В составе англичан отличился Джуд Беллингем, оформив дубль.
В полуфинале турнира сборная Англии встретится с победителем пары Аргентина - Швейцария.
03:16
Англия выходит вперед в матче с Норвегией.
На 93-й минуте дублем отметился Джуд Беллингем. 1:2.
03:04
Норвегия и Англия не выявили победителя в основное время.
Командам предстоит провести два дополнительных тайма по 15 минут.
01:52
Англия сравнивает счет в матче с Норвегией.
На 45+2й минуте отличился Джуд Беллингем. 1:1.
01:41
Норвегия вышла вперед в матче с Англией.
На 36-й минуте счет открыл Андреас Шельдеруп. 1:0.
01:02
Стартовал матч 1/4 финала фемпионата мира-2026 между сборными Норвегии и Англии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча проходит на Майами.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре