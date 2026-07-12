ЧМ-2026: Англия вышла в полуфинал

03:52

Завершился матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором сборная Норвегии встречалась с национальной командой Англии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, игра прошла на стадионе "Хард Рок" в Майами (штат Флорида, США) и завершилась победой сборной Англии после дополнительного времени со счетом 2:1.

Напомним, основное время матча закончилось со счетом 1:1.

За сборную Норвегии забил Андреас Шельдеруп. В составе англичан отличился Джуд Беллингем, оформив дубль.

В полуфинале турнира сборная Англии встретится с победителем пары Аргентина - Швейцария.

03:16

Англия выходит вперед в матче с Норвегией.

На 93-й минуте дублем отметился Джуд Беллингем. 1:2.

03:04

Норвегия и Англия не выявили победителя в основное время.

Командам предстоит провести два дополнительных тайма по 15 минут.

01:52

Англия сравнивает счет в матче с Норвегией.

На 45+2й минуте отличился Джуд Беллингем. 1:1.

01:41

Норвегия вышла вперед в матче с Англией.

На 36-й минуте счет открыл Андреас Шельдеруп. 1:0.

01:02

Стартовал матч 1/4 финала фемпионата мира-2026 между сборными Норвегии и Англии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча проходит на Майами.