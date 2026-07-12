https://news.day.az/world/1847362.html Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить за смерть отца Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поклялся, что Тегеран отомстит за смерть погибшего Али Хаменеи и других иранцев, которые стали жертвами американо-израильских ударов". "Мы клянемся отомстить за вашу кровь и за кровь всех мучеников этих двух войн, покарав преступных и опозоривших себя убийц.
Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить за смерть отца
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поклялся, что Тегеран отомстит за смерть погибшего Али Хаменеи и других иранцев, которые стали жертвами американо-израильских ударов".
"Мы клянемся отомстить за вашу кровь и за кровь всех мучеников этих двух войн, покарав преступных и опозоривших себя убийц. Эта месть - воля нашего народа, и она непременно должна быть осуществлена", - говорится в письменном обращении Хаменеи по случаю похорон его отца - бывшего верховного лидера, передает Day.Az.
"Месть - это требование нашего народа, и она обязательно должна быть осуществлена", - подчеркнул он.
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