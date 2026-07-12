Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить за смерть отца

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поклялся, что Тегеран отомстит за смерть погибшего Али Хаменеи и других иранцев, которые стали жертвами американо-израильских ударов".

"Мы клянемся отомстить за вашу кровь и за кровь всех мучеников этих двух войн, покарав преступных и опозоривших себя убийц. Эта месть - воля нашего народа, и она непременно должна быть осуществлена", - говорится в письменном обращении Хаменеи по случаю похорон его отца - бывшего верховного лидера, передает Day.Az.

"Месть - это требование нашего народа, и она обязательно должна быть осуществлена", - подчеркнул он.