https://news.day.az/officialchronicle/1847351.html Президент Ильхам Алиев: За последние 80 лет ни одно государство и ни один народ не одерживали победы, подобной той, которую одержали Азербайджанское государство и народ - ВИДЕО На официальных страницах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в социальных сетях размещен еще один видеоролик о встрече главы государства с жителями в селах Гузейхырман и Гюнейхырман Ходжавендского района. Как передает Day.Az, в публикации говорится:
Президент Ильхам Алиев: За последние 80 лет ни одно государство и ни один народ не одерживали победы, подобной той, которую одержали Азербайджанское государство и народ - ВИДЕО
На официальных страницах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в социальных сетях размещен еще один видеоролик о встрече главы государства с жителями в селах Гузейхырман и Гюнейхырман Ходжавендского района.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"За последние 80 лет ни одно государство и ни один народ не одержали Победы, подобной той, которую одержали Азербайджанское государство и народ, - и всего за 44 дня".
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