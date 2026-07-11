Президент Ильхам Алиев: За последние 80 лет ни одно государство и ни один народ не одерживали победы, подобной той, которую одержали Азербайджанское государство и народ

На официальных страницах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в социальных сетях размещен еще один видеоролик о встрече главы государства с жителями в селах Гузейхырман и Гюнейхырман Ходжавендского района.

Как передает Day.Az, в публикации говорится: 

"За последние 80 лет ни одно государство и ни один народ не одержали Победы, подобной той, которую одержали Азербайджанское государство и народ, - и всего за 44 дня".