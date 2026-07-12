Прошло шесть лет с начала Товузских боев

Товузские бои золотыми буквами вписаны в героическую летопись азербайджанской армии.

Прошло шесть лет с Товузских боев июля 2020 года - одного из главных этапов на пути к Отечественной войне, в которой наши Вооруженные силы одержали Победу. В результате пятидневных боев наша армия нанесла сокрушительный удар по врагу.

Day.Az представляет хронологию Товузских боев.

В первый день боев - 12 июля 2020 года подразделения вооруженных сил Армении, нарушив режим прекращения огня в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, с применением артиллерийских установок обстреляли наши позиции и попытались перейти в наступление. Однако в результате принятых адекватных мер по противнику был нанесен серьезный удар, и он отступил, понеся потери. Таким образом, были решительно пресечены попытки вооруженных сил Армении захватить позиции азербайджанской армии и предотвращены какие-либо территориальные потери.

При отражении вражеской атаки погибли трое военнослужащих азербайджанской армии, еще пятеро были ранены. Личный состав армянской армии понес многочисленные потери.

В ночь на 13 июля с целью усиления напряженности на товузском направлении армянские военные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские винтовки, минометы и другие артиллерийские установки, вновь открыли огонь по позициям азербайджанской армии, в том числе по селу Агдам Товузского района. Наши войска приняли более решительные ответные меры против этих провокаций противника. В ночных боях с применением артиллерии, минометов и танков точным огнем подразделений Вооруженных сил Азербайджана был уничтожен опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильная техника и живая сила противника. В результате сокрушительных ударов наших подразделений враг понес значительные потери.

13 июля под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Совета безопасности. Наши подразделения приняли меры с целью предотвращения боевой активности противника, который скрывал информацию о своих потерях.

Азербайджанская сторона не понесла никаких территориальных потерь. В ходе боевых действий погибли четверо наших военнослужащих.

В тот же день подразделения вооруженных сил Армении обстреляли из минометов и артиллерии села Агдам и Дондар Гушчу Товузского района. Против провокаций противника наши войска приняли более жесткие ответные меры. Точным огнем наших частей были уничтожены несколько военных объектов и техника врага, а также огневые позиции, радиолокационная станция, личный состав, штаб батальона и военная инфраструктура.

Ожесточенные бои продолжились в ночь с 13 на 14 июля в Товузском районе азербайджано-армянской государственной границы. В результате мер, принятых с целью предотвращения активности противника, были уничтожены его военная техника различного назначения, боевые средства, командный пункт, резервы и живая сила в глубине обороны. В течение двух суток по противоположной стороне были нанесены сокрушительные огневые удары. В ходе боев в направлении Товузского района противник, понеся большие потери, отступил.

14 июля вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия и артиллерийских установок села Агдам, Алибейли и Дондар Гушчу Товузского района. В тот день в ходе боя на передовой линии обороны, предотвращая атаку противника, героически погибли генерал-майор азербайджанской армии Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев и еще пятеро наших военнослужащих. Таким образом, весь мир стал свидетелем героизма генералов и других высокопоставленных офицеров азербайджанской армии. В этот день на указанном направлении шли ожесточенные бои. Противоположная сторона также открыла огонь по мирному населению и нашим населенным пунктам. После этих событий Президент Азербайджана отдал приказ о начале карательной операции против Армении.

"Мы гордимся тем, что азербайджанский народ, азербайджанская земля взрастили таких сынов", - сказал тогда Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев.

Глава государства назвал события в Товузе очередной провокацией Армении и твердо заявил, что Азербайджан будет защищать свою территориальную целостность.

В тот же день были продолжены ответные меры против провокаций противника. Азербайджанская армия вскоре отомстила за наших шехидов.

В тот день обстановка вновь накалилась, противоположная сторона открыла огонь по нашим населенным пунктам. В результате артиллерийского огня вооруженных сил Армении в направлении Товузского района погиб житель села Агдам.

Азербайджанская сторона сбила армянский беспилотник. Кроме того, в целях предотвращения боевой активности противника метким огнем частей нашей армии был уничтожен командный пункт армянского артиллерийского дивизиона.

В результате принятых на следующий день мер была уничтожена боевая техника вооруженных сил Армении и еще один ее опорный пункт. Огонь подразделений противника из крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок, минометов и других артиллерийских установок был подавлен ответным огнем азербайджанской армии. Были уничтожены долговременные огневые точки и опорный пункт подразделений противоположной стороны, которые обстреливали наши позиции и населенные пункты в направлении Товузского района.

Важным значением Товузских боев стало то, что наш народ продемонстрировал солидарность с нашей армией, героически сражавшейся с врагом под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами. Так, в ночь с 14 на 15 июля десятки тысяч молодых людей прошли маршем по Баку и выразили поддержку азербайджанской армии. На следующий день множество молодых людей обратились в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу, чтобы вступить в ряды азербайджанской армии.

Тысячи наших граждан, поддержавших призыв Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева "Если кто-то, какой-то патриот хочет служить в армии, то я только приветствую это", прозвучавший 15 июля на заседании Кабинета министров, приходили в местные управления, отделы и отделения Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, где они состоят на учете, чтобы выразить свое желание добровольно служить в армии, и проходили соответствующую регистрацию.

Утром 16 июля противник обстрелял из крупнокалиберного оружия и минометов села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района. Но обстрел противоположной стороны был подавлен ответным огнем.

В целом, несмотря на напряженную ситуацию, 17 июля в направлении азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе наблюдалось относительное спокойствие.

В ходе Товузских боев, являющихся еще одним примером высокого профессионализма азербайджанской армии, 12 военнослужащих наших Вооруженных сил стали шехидами, погиб один мирный житель. В этих боях было уничтожено более 100 военнослужащих противника, выведена из строя вражеская боевая техника.

Следует отметить, что военнослужащие наших Вооруженных сил и шехиды, проявившие мужество и отвагу, участвуя в боевых действиях по освобождению наших территорий от оккупации, которые достойно и честно выполняли свой долг, а также наши герои, ставшие шехидами во время Отечественной войны, были награждены различными орденами и медалями в соответствии с распоряжениями Президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Примерно через два с половиной месяца после Товузских боев азербайджанская армия, предпринявшая широкомасштабную контрнаступательную операцию для предотвращения очередной провокации противника, в ходе 44-дневной Отечественной войны разгромила вооруженные силы Армении и освободила наши земли от оккупации. Наша армия нанесла по врагу сокрушительный удар. Наши героические солдаты и офицеры отомстили за наших шехидов на поле боя и одержали победу.

Память о наших шехидах всегда будет жить в сердцах каждого азербайджанца. В настоящее время семьи шехидов окружены вниманием и заботой со стороны Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Наши солдаты и офицеры, подарившие нам эту Победу, являются предметом нашей гордости. Их храбрость и самоотверженность вошли в историю.

Товузские бои еще раз продемонстрировали военную слабость Армении и высокий боевой дух азербайджанского народа. Таким образом, эти бои стали одной из первых искр Великой Победы Азербайджана над врагом в Отечественной войне.