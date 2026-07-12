Илон Маск назвал главу OpenAI мошенником

Комментируя судебный иск Apple против OpenAI, Илон Маск заявил, что Сэм Альтман "вывел мошенничество на совершенно новый уровень" и намекнул, что тому может грозить уголовная ответственность.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает WCCFTech.

Поводом для новой публичной перепалки стал иск Apple, в котором корпорация обвинила OpenAI в незаконном использовании коммерческих тайн, технологий, схем электронных компонентов и архитектуры будущих устройств. По версии Apple, более 400 бывших сотрудников компании перешли в OpenAI, а экс-вице-президент Apple по дизайну Тан Тань якобы просил соискателей приносить на собеседования реальные комплектующие Apple и демонстрировать их.

На фоне этих обвинений Маск обвинил Альтмана в том, что тот "вывел мошенничество на совершенно новый уровень".

Глава OpenAI ответил насмешкой над недавней инициативой SpaceX по созданию орбитальных дата-центров. По словам Альтмана, Маск продает публичным инвесторам идею краткосрочных космических дата-центров.

В ответ Маск заявил, что запуск подобных систем начнется уже в следующем году, а затем иронично предположил, что Альтман сможет лично оценить проект, "если инспектор по условно-досрочному освобождению разрешит". Миллиардер также вновь обвинил главу OpenAI в том, что тот сначала "присвоил благотворительный ИИ-проект с открытым исходным кодом", а затем "украл телефонные технологии Apple".

Противостояние Маска и Альтмана продолжается уже несколько лет. Маск был одним из сооснователей OpenAI и ее крупнейшим инвестором на раннем этапе, когда организация существовала в статусе некоммерческой. В 2018 году он пытался получить контроль над компанией, однако руководство и совет директоров отклонили его предложение, после чего предприниматель покинул OpenAI.

Позднее Маск подал иск против OpenAI и Сэма Альтмана, обвинив компанию в отходе от первоначальной миссии. Однако суд отказался удовлетворить требования миллиардера, указав, что иск был подан с нарушением процессуальных сроков.