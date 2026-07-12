Определились обе полуфинальные пары ЧМ-2026
Стали известны все участники полуфинала чемпионата мира 2026 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, последнюю путевку в четверку сильнейших завоевала сборная Аргентины. Действующие чемпионы мира в дополнительное время обыграли Швейцарию со счетом 3:1.
Основное время встречи завершилось вничью - 1:1. В дополнительных таймах аргентинцы отличились дважды благодаря голам Хулиана Альвареса и Лаутаро Мартинеса.
Ранее в полуфинал вышла сборная Англии, которая также в дополнительное время победила Норвегию - 2:1. Оба мяча англичан забил Джуд Беллингем.
Еще одну полуфинальную пару составили сборные Франции и Испании.
Полуфинальные матчи ЧМ-2026:
14 июля: Франция - Испания
15 июля: Англия - Аргентина
Финал чемпионата мира состоится 19 июля.
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