Гороскоп на 12 июля

Cегодня звезды гороскопа склоняют к тому, чтобы забыть о шаблонах и рамках, творчески подходя к любому вопросу. Благодаря этому дела могут даваться вам неожиданно легко. Пусть только эта легкость вас не расслабляет - через день-другой от нее не останется и следа, так что сегодня потратьте время с пользой, на самое важное. В плане здоровья день интересен тем, что вы способны легко подцепить любой вирус, однако если этот факт вас мобилизует, - также легко от него и избавитесь. Рецепт сегодняшнего дня прост: не поддавайтесь вялости и апатии, и тогда любая болезнь будет вам нипочем, а любая задача - по плечу!, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня для Овна очень удачный день! Его энергичность дает ему фору перед окружающими, которую он имеет все шансы блестяще использовать. Любое дело, за которое Овен возьмется, он сможет продвинуть вперед и даже сдвинуть с мертвой точки, если оно там находилось. Звезды гороскопа советуют Овну не размениваться по пустякам: если уж ему сегодня везет, стоит посвятить день тому, что принесет наибольшую пользу.

Телец

Сегодня Тельцу противопоказано браться за большие дела. Да и за небольшие, в общем-то, тоже. В последнее время он и так потратил немало сил, так что хватит грести против течения: настало время расслабиться и отдохнуть. При этом звезды гороскопа советуют сегодня Тельцу обратить внимание на те сферы жизни, которые он в последнее время совсем запустил. Дружеское общение, домашние посиделки, романтические встречи - отдых может быть гораздо разнообразнее, чем просто телевизор и диван.

Близнецы

Сегодня Близнецы будут находиться в диссонансе с окружающими, которым трудно подстроиться под их резвый ритм. Близнецы же будут чувствовать себя способными на многое! Их деловая активность, хватка и острый ум будут на высоте, помогая им как семечки, одну за другой решать самые головоломные задачи. А вот апатия и безразличие окружающих может изрядно их раздражать, так что сегодня Близнецам лучше с самого утра рассчитывать исключительно на свои могучие силы.

Рак

Сегодня Раку следует позволить окружающим справляться со своими проблемами самим. Вместо того чтобы тратить время на других, звезды гороскопа советуют ему заняться чем-нибудь приятным - к примеру, творчеством. А вот к точным наукам душа у Рака сегодня лежать не будет. Перепачкаться краской или забить голову стихами для него куда предпочтительнее, чем непонимающе глядеть в монитор, на ряды цифр, графиков и таблиц.

Лев

Сегодня Лев просто обязан поделиться своими мыслями с миром! Или, по крайней мере, с небольшой его частью - со своими близкими, коллегами, друзьями. Его голова будет работать четко и нестандартно, являясь генератором великих идей! Впрочем, не факт, что окружающие сразу же эти идеи поймут и оценят. Ничего не поделаешь - Лев сегодня настолько опережает других, что должен периодически останавливаться, давая окружающим возможность его догнать.

Дева

Сегодня у Девы вряд ли будет достаточно сил, чтобы с энтузиазмом взяться за дела. День склоняет ее к тому, чтобы делать как можно меньше лишних движений. Зато голова обещает работать на самом высоком уровне, вынашивая планы, - в первую очередь связанные с работой. Мысли, которые придут сегодня в голову Девы, будут отличаться логичностью и неожиданностью ходов. В будущем эти блестящие замыслы способны обеспечить Деве продвижение в карьере и хороший доход.

Весы

Сегодня Весам повезло: им волей-неволей придется заниматься тем, что они любят! Вернее, звезды гороскопа просто не оставляют им иного выбора - если они возьмутся за что-нибудь другое, то не добьются ничего. Рутинные обязанности способны вызывать сегодня у Весов такую скуку, что они рискуют вывихнуть челюсть от зевоты! А вот если дело вызывает у них живой интерес, оно обещает принести Весам не только массу приятных эмоций, но и отличный результат.

Скорпион

Сегодня Скорпион может проявить себя как замечательный друг или как опасный противник - тут уж кому как повезет! День наделяет его проницательностью, умением чувствовать ситуацию и схватывать все на лету. Любые его планы будут отличаться изобретательностью, идет ли речь о том, как веселее провести время с друзьями, или о том, как попортить крови врагам. В обоих случаях Скорпион обречен на успех, так что лучшее, что могут сделать его оппоненты, - это попробовать с ним подружиться!

Стрелец

Сегодня Стрелец будет находиться в некотором ступоре. Хорошо, если ситуация не станет требовать от него быстрых решений - тогда рассеянность Стрельца не принесет ему особого вреда. А вот если события будут его тормошить, пытаясь сподвигнуть на серьезное дело, Стрелец вдруг может забастовать или спрятать голову в песок. Другими словами, Стрельцу сегодня противопоказана любая активная деятельность - кроме той, которой он захочет заняться не для результата, а для души.

Козерог

Сегодня Козерог при желании способен добиться многого! Однако далеко не факт, что такое желание у него возникнет. Впрочем, чтобы насытить яркими событиями свой день, Козерогу достаточно увлечься каким-нибудь делом или идеей. Или симпатичным лицом противоположного пола, в конце концов. В этом случае его активности и пробивным способностям сможет позавидовать фрегат, летящий на всех парусах!

Водолей

Сегодня день не склоняет Водолея к проявлению организаторских способностей, однако если он все-таки возьмется что-нибудь организовать, то результат порадует всех! Это касается любых мероприятий, даже достаточно статусных и официальных, не говоря уже об обычной вечеринке или выходе в свет. Водолею достаточно лишь взять на себя инициативу и четко распределить задачи, окружающие будут охотно ему подыгрывать и помогать.

Рыбы

Сегодня Рыбы склонны заняться ничегонеделанием. И ситуация будет играть им в этом на руку, не требуя совершать подвиги или браться за неотложные дела. Впрочем, даже если потребует, Рыбы предпочтут этого не заметить: их расслабленный настрой практически невозможно изменить! Так что формула "работа не волк" станет сегодня временным девизом Рыб. Звезды гороскопа советуют им посвятить этот день трем основным направлениям: себе, своим близким... И еще раз себе!