Человекоподобный робот с лицами мировых лидеров дебютировал в Женеве

Человекоподобный робот с лицами мировых лидеров дебютировал на Глобальном саммите AI for Good в Женеве.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По словам его создателя, эта технология призвана сделать взаимодействие человека и машины более естественным.

Представляем вашему вниманию данное видео: