https://news.day.az/hitech/1847369.html Человекоподобный робот с лицами мировых лидеров дебютировал в Женеве - ВИДЕО Человекоподобный робот с лицами мировых лидеров дебютировал на Глобальном саммите AI for Good в Женеве. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По словам его создателя, эта технология призвана сделать взаимодействие человека и машины более естественным. Представляем вашему вниманию данное видео:
Человекоподобный робот с лицами мировых лидеров дебютировал в Женеве - ВИДЕО
Человекоподобный робот с лицами мировых лидеров дебютировал на Глобальном саммите AI for Good в Женеве.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По словам его создателя, эта технология призвана сделать взаимодействие человека и машины более естественным.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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