https://news.day.az/hitech/1847369.html

Человекоподобный робот с лицами мировых лидеров дебютировал в Женеве - ВИДЕО

Человекоподобный робот с лицами мировых лидеров дебютировал на Глобальном саммите AI for Good в Женеве. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По словам его создателя, эта технология призвана сделать взаимодействие человека и машины более естественным. Представляем вашему вниманию данное видео: