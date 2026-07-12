Азербайджанские гимнасты завершили международный турнир с 12 медалями

С 9 по 11 июля в португальском городе Сантарен прошел традиционный международный турнир SCALABISCUP по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. Спортсмены из разных стран продемонстрировали свое мастерство.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию гимнастики, Азербайджан на турнире представляли 13 гимнастов, выступавших в различных возрастных категориях в соревнованиях по прыжкам на батуте и акробатической дорожке.

В соревнованиях по прыжкам на батуте среди спортсменов 13-14 лет выступил Мухаммед Гасанлы, в категории 15-16 лет - Фархад Мустафаев и Аммар Бахшалиев, среди взрослых - Максуд Махсудов, Сельджан Махсудова и Гусейн Аббасов.

В соревнованиях на акробатической дорожке в категории 13-14 лет Азербайджан представляли Санан Рзазаде и Хадиджа Мамедова, в категории 15-16 лет - Ильхам Масимов и Риад Джавадов, среди взрослых - Алексей Караташов, Билал Гурбанов и Гусейн Асадуллаев.

Успешно выступив на соревнованиях, азербайджанские гимнасты завоевали в общей сложности 12 медалей.

Результаты соревнований по прыжкам на батуте:

● Среди взрослых Максуд Махсудов набрал 60,240 балла, опередил всех соперников и занял первое место. Сельджан Махсудова с результатом 57,190 балла также завоевала золотую медаль. Гусейн Аббасов, набрав 57,730 балла, стал бронзовым призером.

● В возрастной категории 13-14 лет Мухаммед Гасанлы с результатом 49,350 балла занял второе место и завоевал серебряную медаль.

● В возрастной категории 15-16 лет Аммар Бахшалиев набрал 54,540 балла и был удостоен золотой медали. Фархад Мустафаев с результатом 51,470 балла завоевал серебро.

● В соревнованиях на двойном мини-трампе Аммар Бахшалиев набрал 23,900 балла, поднялся на высшую ступень пьедестала и завоевал еще одну золотую медаль.

Результаты соревнований на акробатической дорожке:

● Среди взрослых сборная Азербайджана в составе Билала Гурбанова, Алексея Караташова и Гусейна Асадуллаева набрала 148,100 балла, заняла первое место в командном зачете и завоевала золотую медаль. В индивидуальной программе Билал Гурбанов с результатом 46,200 балла стал серебряным призером.

● В возрастной категории 13-14 лет Санан Рзазаде набрал 22,600 балла и завоевал золотую медаль.

● В возрастной категории 15-16 лет Ильхам Масимов с результатом 84,400 балла занял первое место, а Риад Джавадов, набрав 83,900 балла, стал вторым.