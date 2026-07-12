https://news.day.az/society/1847367.html В Баку спор между соседями закончился убийством В Сураханском районе Баку произошло убийство. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован на территории жилмассива "Бина-Совхоз". По информации, мужчина по просьбе соседа прокладывал интернет-кабель через двор другого соседа. В этот момент между сторонами возник спор. Во время конфликта сосед нанёс ему ножевые ранения.
В Баку спор между соседями закончился убийством
В Сураханском районе Баку произошло убийство.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован на территории жилмассива "Бина-Совхоз".
По информации, мужчина по просьбе соседа прокладывал интернет-кабель через двор другого соседа.
В этот момент между сторонами возник спор. Во время конфликта сосед нанёс ему ножевые ранения.
Подозреваемый нанёс мужчине более 30 ударов ножом. В результате полученных тяжёлых травм мужчина скончался на месте происшествия.
Лицо, подозреваемое в совершении убийства, задержано сотрудниками полиции.
Отмечается, что у погибшего остались трое малолетних детей.
По факту проводится расследование.
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