В Баку спор между соседями закончился убийством

В Сураханском районе Баку произошло убийство.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован на территории жилмассива "Бина-Совхоз".

По информации, мужчина по просьбе соседа прокладывал интернет-кабель через двор другого соседа.

В этот момент между сторонами возник спор. Во время конфликта сосед нанёс ему ножевые ранения.

Подозреваемый нанёс мужчине более 30 ударов ножом. В результате полученных тяжёлых травм мужчина скончался на месте происшествия.

Лицо, подозреваемое в совершении убийства, задержано сотрудниками полиции.

Отмечается, что у погибшего остались трое малолетних детей.

По факту проводится расследование.