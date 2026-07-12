https://news.day.az/world/1847370.html Сильные наводнения обрушились на Таджикистан - ВИДЕО Сильные наводнения обрушились на Согдийскую область Таджикистана. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео обстановка в крупном селе Дарг.
Сильные наводнения обрушились на Таджикистан - ВИДЕО
Сильные наводнения обрушились на Согдийскую область Таджикистана.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видео обстановка в крупном селе Дарг.
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