https://news.day.az/society/1847373.html Поножовщина в маркете в Баку В бакинском посёлке Баладжары произошла поножовщина. Как передает Day.Az, инцидент зарегистрирован в маркете Turan на улице Акбера Шадманова. В МВД подтвердили факт преступления. Сообщается, что в полицию поступила информация о том, что на территории Бинагадинского района мужчина получил ранение режущим предметом и был госпитализирован.
Поножовщина в маркете в Баку
В бакинском посёлке Баладжары произошла поножовщина.
Как передает Day.Az, инцидент зарегистрирован в маркете Turan на улице Акбера Шадманова.
В МВД подтвердили факт преступления.
Сообщается, что в полицию поступила информация о том, что на территории Бинагадинского района мужчина получил ранение режущим предметом и был госпитализирован. Личность подозреваемого в совершении преступления установлена.
В настоящее время продолжаются меры по его задержанию.
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