Поножовщина в маркете в Баку

В бакинском посёлке Баладжары произошла поножовщина.

Как передает Day.Az, инцидент зарегистрирован в маркете Turan на улице Акбера Шадманова.

В МВД подтвердили факт преступления.

Сообщается, что в полицию поступила информация о том, что на территории Бинагадинского района мужчина получил ранение режущим предметом и был госпитализирован. Личность подозреваемого в совершении преступления установлена.

В настоящее время продолжаются меры по его задержанию.