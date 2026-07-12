https://news.day.az/world/1847375.html Иран закрыл Ормузский пролив Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Как передает Day.Az, об этом сообщает Press TV. Отмечается, что ни одному судну не будет разрешено пройти. Кроме того, КСИР принудил судно к остановке после нескольких предупреждений.
Иран закрыл Ормузский пролив
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Press TV.
Отмечается, что ни одному судну не будет разрешено пройти. Кроме того, КСИР принудил судно к остановке после нескольких предупреждений.
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