https://news.day.az/world/1847375.html

Иран закрыл Ормузский пролив

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Как передает Day.Az, об этом сообщает Press TV. Отмечается, что ни одному судну не будет разрешено пройти. Кроме того, КСИР принудил судно к остановке после нескольких предупреждений.