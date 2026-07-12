Иран закрыл Ормузский пролив

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Press TV.

Отмечается, что ни одному судну не будет разрешено пройти. Кроме того, КСИР принудил судно к остановке после нескольких предупреждений.