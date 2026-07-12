В иранских городах произошла серия взрывов

Взрывы произошли в иранских Бендер-Аббасе, Сирике и Чабахаре, сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB. Ранее сообщалось о взрывах на острове Кешм, а также в Бушере и Ассалуйе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС , ввзрывы в Чабахаре были связаны с атаками террористической группировки, поддерживаемой США.

Центральное командование ВС США сообщило о нанесении новых ударов по Ирану в ответ на выстрелы исламской республики по судну в Ормузском проливе.