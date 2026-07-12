Автор: Байрам Эльшадов

В мировой экономике есть простой принцип: международные финансовые институты вкладывают средства туда, где видят долгосрочный потенциал. За последние годы Азербайджан укрепил позиции одного из ключевых транспортных и энергетических центров Евразии, а также стал важной площадкой для реализации международных инфраструктурных проектов. Именно поэтому за последние месяцы Азербайджан оказался в фокусе внимания сразу нескольких крупнейших банков развития - Исламского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка развития и Черноморского банка торговли и развития.

Показательным этапом этого процесса стали ежегодные заседания Группы Исламского банка развития, прошедшие 16-19 июня в Баку под патронажем Президента Ильхама Алиева. Форум собрал более 4 400 участников из 78 стран, включая руководителей 46 международных организаций - цифры, которые сами по себе говорят о статусе, которым сегодня обладает Баку на глобальной финансовой карте. По итогам встречи было подписано 67 соглашений на общую сумму 6 миллиардов долларов, а Совет исполнительных директоров ИБР одобрил новый пакет финансирования в размере 2,8 миллиарда долларов для девяти трансформационных проектов в девяти странах-членах. Отдельный акцент был сделан на восстановлении Карабаха: подписано соглашение на 436 миллионов долларов на реконструкцию Карабахского ирригационного канала - проект, который напрямую работает на возрождение освобожденных территорий.

Символично, что, открывая заседания, Президент Ильхам Алиев напомнил: когда Азербайджан возобновил доступ к финансированию развития, именно к ИБР страна обратилась в первую очередь. Это - показатель глубины доверия, выстроенного за более чем три десятилетия сотрудничества - с момента вступления Азербайджана в организацию в 1992 году банк одобрил финансирование 84 проектов на общую сумму порядка 1,8 миллиарда долларов в сферах транспорта, энергетики, водоснабжения, сельского хозяйства и образования. В 2025 году объем одобренного финансирования всей Группы ИБР вырос на 20% и достиг почти 16 миллиардов долларов, а выплаты составили 11 миллиардов против 9,2 миллиарда годом ранее - и именно на этом фоне роста Баку получил право второй раз за 15 лет принимать у себя главное мероприятие банка.

Не менее показательна динамика Европейского банка реконструкции и развития. По состоянию на конец 2025 года действующий портфель ЕБРР в Азербайджане составлял 906 миллионов евро по 36 проектам, а совокупный объем инвестиций банка в стране с 1992 года достиг 3,648 миллиарда евро по 202 проектам. Более 40% текущего портфеля приходится на частный сектор - прямое доказательство того, что банк делает ставку не на разовую господдержку, а на реальную рыночную экономику. В декабре 2025 года ЕБРР запустил в Азербайджане пятилетнюю программу зеленого финансирования (GEFF) на 100 миллионов долларов, а месяцем ранее банк впервые разместил облигации в манатах - выпуск на 50 миллионов манат был переподписан инвесторами, что стало прямым сигналом доверия к национальной валюте и финансовой системе страны.

Азиатский банк развития действует в том же направлении: объем одобренного финансирования за годы сотрудничества превысил 5 миллиардов долларов, а приоритетом становится участие Азербайджана в программе CAREC - именно через нее страна закрепляется как звено транспортного коридора, соединяющего Китай, Центральную Азию, Кавказ и Европу. Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) со своей стороны фокусируется на поддержке малого и среднего бизнеса и расширении возможностей для частных инвесторов.

Показательно, что все четыре института - при разных мандатах и разной географии - синхронно называют одни и те же приоритеты: транспортные коридоры, зеленая энергетика, цифровизация, частный сектор и восстановление освобожденных территорий. Это не совпадение: Азербайджан давно перестал восприниматься исключительно как поставщик углеводородов и превратился в самостоятельный центр региональной трансформации.

Особую роль в этой логике играет Средний коридор, где Баку - благодаря Международному морскому торговому порту, модернизированной железнодорожной сети и маршруту Баку-Тбилиси-Карс - занимает центральное положение на одном из самых быстрорастущих транзитных направлений между Азией и Европой. Параллельно государство вложило миллиарды манатов в восстановление освобожденных территорий, и международные банки все активнее заходят именно в этот сегмент - от ирригационных каналов до "умных городов".

Меняется и структура энергетического сотрудничества: если раньше банки финансировали прежде всего нефтегазовые проекты, то сегодня приоритет смещается в сторону возобновляемой энергетики - Азербайджан реализует масштабные программы совместно с Masdar и ACWA Power, позиционируя себя как будущего поставщика "зеленой" электроэнергии в Европу через Каспийский и Черноморский коридоры.

Все это опирается на фундаментальную макроэкономическую устойчивость. По итогам 2025 года совокупные валютные резервы страны - Центробанка и Государственного нефтяного фонда - достигли 85,1 миллиарда долларов, или 112% ВВП, а уровень государственного и гарантированного государством долга остался на низком уровне - около 28% ВВП. Именно эта комбинация - низкий долг, надежная подушка резервов и растущий несырьевой сектор - и есть тот самый язык, который международные институты понимают лучше любых деклараций.

Международные финансовые институты больше не финансируют в Азербайджане отдельные объекты - они инвестируют в модель развития, выстроенную вокруг транспортных коридоров, зелёной энергетики и восстановленных территорий. И пока другие страны региона всё ещё ищут своё место в новой архитектуре Евразии, Азербайджан уже занял в ней одну из ключевых позиций, а мировой капитал лишь фиксирует то, что давно очевидно на месте.