США нанесли очередную волну ударов по Ирану

Американские военные начали очередную волну ударов по Ирану.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Сегодня, в 19:15 по времени восточного побережья США (03:15 по Баку) силы CENTCOM приступили к третьему раунду ударов по Ирану", - говорится в сообщении командования в X.

По информации журналиста портала Axios Барака Равида, удары наносятся в ответ на выстрелы КСИР по судну в проливе.

Целями новых ударов ВС США по Ирану стали системы ПВО, РЛС, места хранения и запуска ракет и БПЛА - сообщил журналист Axios.

Как следует из его публикации, целями атак стали, среди прочего, радиолокационные станции воздушного и наземного наблюдения, склады ракет и БПЛА, пункты их запуска, а также комплексы ПВО.

Ранее Корпус стражей исламской революции сделал предупредительные выстрелы по судну, которое пыталось пересечь Ормузский пролив по несанкционированному маршруту. Ормузский пролив в связи с инцидентом закрыт до дальнейшего уведомления, заявили в КСИР.