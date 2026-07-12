ЧМ-2026: Аргентина дожала Швейцарию в дополнительное время и вышла в полуфинал

Сборная Аргентины победила Швейцарию в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Bizz, встреча на стадионе "Эрроухед" в Канзас-Сити завершилась победой действующих чемпионов мира в дополнительное время со счетом 3:1.

Аргентинцы активно начали матч и открыли счет уже на 10-й минуте. Лионель Месси выполнил результативную передачу на Алексиса Мак Аллистера, который поразил ворота швейцарской команды.

Этот ассист стал для Месси 10-м на чемпионатах мира. 39-летний капитан сборной Аргентины установил новый рекорд мировых первенств по количеству голевых передач.

После пропущенного мяча швейцарцы постепенно выровняли игру и начали чаще угрожать воротам соперника. Во втором тайме команда Мурата Якина добилась своего. На 67-й минуте Дан Ндой восстановил равновесие.

Однако спустя пять минут сборная Швейцарии осталась в меньшинстве. Нападающий Брель Эмболо получил красную карточку и покинул поле.

Аргентина усилила давление, но не смогла забить победный мяч в основное время. Встреча перешла в дополнительные таймы, где численное преимущество южноамериканской команды стало решающим.

На 112-й минуте Хулиан Альварес вывел аргентинцев вперед. Швейцария попыталась отыграться, но в компенсированное время пропустила еще раз. Окончательный счет установил Лаутаро Мартинес, отличившийся на 120+1-й минуте.

Таким образом, сборная Аргентины продолжила защиту чемпионского титула и второй раз подряд вышла в полуфинал мирового первенства.

На предыдущей стадии аргентинцы одержали волевую победу над Египтом со счетом 3:2. Швейцария в серии пенальти прошла Колумбию - 0:0, 4:3 по пенальти.

В полуфинале команда Лионеля Скалони встретится со сборной Англии, которая ранее в дополнительное время победила Норвегию - 2:1. Матч состоится 15 июля на стадионе "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте.

В другой полуфинальной паре сыграют сборные Испании и Франции.