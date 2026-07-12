ГЭЦ проведет вступительные экзамены по I и IV группам

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет вступительные экзамены (вторая попытка) в вузы по I и IV группам специальностей, а также экзамен (вторая попытка) по географии для абитуриентов III группы, выбравших обе подгруппы - DT и TC.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ГЭЦ.

Экзамены пройдут в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Сумгайыте и ряде других городов и районов страны. Начало экзамена - в 10:00, допуск в здания завершится в 09:45.

Для участия в экзамене абитуриенты должны иметь при себе пропускной лист и оригинал документа, удостоверяющего личность.

Всего для проведения экзаменов выделено 153 здания и 2 658 аудиторий. К организации процесса привлечены более 4,5 тыс. сотрудников.

Ожидается участие 36 356 абитуриентов, в том числе 24 997 человек по I группе специальностей, 5 302 - по IV группе и 6 057 - по географии в рамках III группы.

В экзаменах также примут участие 65 абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья. Для них подготовлены специальные аудитории и созданы необходимые условия для комфортного прохождения испытаний.