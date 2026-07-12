SpaceX проведет новый испытательный запуск Starship

Американская компания SpaceX планирует провести 16 июля очередной испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship.

Как сообщает компания в соцсети X, 13-й испытательный полет Starship намечен на 16 июля, передает Day.Az.

Продолжительность миссии составит около часа. В ходе полета из грузового отсека корабля планируется вывести на орбиту 20 спутников связи Starlink V3. Шесть из них будут использоваться для мониторинга состояния теплозащитного покрытия прототипа во время полета.