https://news.day.az/hitech/1847382.html SpaceX проведет новый испытательный запуск Starship Американская компания SpaceX планирует провести 16 июля очередной испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship. Как сообщает компания в соцсети X, 13-й испытательный полет Starship намечен на 16 июля, передает Day.Az. Продолжительность миссии составит около часа.
SpaceX проведет новый испытательный запуск Starship
Американская компания SpaceX планирует провести 16 июля очередной испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship.
Как сообщает компания в соцсети X, 13-й испытательный полет Starship намечен на 16 июля, передает Day.Az.
Продолжительность миссии составит около часа. В ходе полета из грузового отсека корабля планируется вывести на орбиту 20 спутников связи Starlink V3. Шесть из них будут использоваться для мониторинга состояния теплозащитного покрытия прототипа во время полета.
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