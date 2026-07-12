Mitsubishi внедрит роботов-гуманоидов на заводах

Mitsubishi заменит сварщиков и логистов роботами-гуманоидами с искусственным интеллектом. Японский автопроизводитель Mitsubishi совместно со стартапом Highlanders планирует запустить производство человекоподобных роботов для работы на своих сборочных линиях. Выпуск может начаться уже в 2027 году на заводе в Киото, а мощности составят 1000 роботов в месяц.

Как сообщает Carscoops, Mitsubishi инвестировала в Highlanders - компанию, основанную выпускниками Токийского университета, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В отличие от BMW, которая закупает готовых роботов, Mitsubishi будет собирать их самостоятельно, используя пустующие цеха на заводе в Киото, где сейчас производят двигатели.

Роботы с искусственным интеллектом сначала займутся сваркой, логистикой и сборкой двигателей. В перспективе компания планирует продавать их и другим производителям. В Mitsubishi подчеркивают, что это первое в мире соглашение между автобрендом и производителем человекоподобных роботов о массовом выпуске.

Генеральный директор Mitsubishi Такао Като заявил, что сотрудничество направлено на создание "нового промышленного фундамента, где люди и роботы работают вместе". При этом компания не уточняет, планирует ли заменять роботами живых сотрудников.