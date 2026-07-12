Скончался американский сенатор Линдси Грэм

Бывший американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм скончался в возрасте 70 лет.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, опубликованном в его аккаунте в соцсети X.

В заявлении офиса политика отмечается, что он умер вечером 11 июля после непродолжительной внезапной болезни.

Семья Грэма попросила всех помолиться за него, а также уважать право близких на частную жизнь в этот непростой период.