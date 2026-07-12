https://news.day.az/world/1847391.html Скончался американский сенатор Линдси Грэм Бывший американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм скончался в возрасте 70 лет. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, опубликованном в его аккаунте в соцсети X. В заявлении офиса политика отмечается, что он умер вечером 11 июля после непродолжительной внезапной болезни.
Скончался американский сенатор Линдси Грэм
Бывший американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм скончался в возрасте 70 лет.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, опубликованном в его аккаунте в соцсети X.
В заявлении офиса политика отмечается, что он умер вечером 11 июля после непродолжительной внезапной болезни.
Семья Грэма попросила всех помолиться за него, а также уважать право близких на частную жизнь в этот непростой период.
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