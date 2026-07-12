https://news.day.az/sport/1847393.html Азербайджанский стрелок завоевал золотую медаль на Кубке Европы Член сборной Азербайджана по стрельбе Руслан Лунев добился очередного грандиозного успеха на Кубке Европы Lapua, проходящем в эстонском городе Мяннику. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, он показал высокий результат на соревнованиях по стрельбе из крупнокалиберного пистолета на дистанции 25 метров и завоевал золотую медаль.
Азербайджанский стрелок завоевал золотую медаль на Кубке Европы
Член сборной Азербайджана по стрельбе Руслан Лунев добился очередного грандиозного успеха на Кубке Европы Lapua, проходящем в эстонском городе Мяннику.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, он показал высокий результат на соревнованиях по стрельбе из крупнокалиберного пистолета на дистанции 25 метров и завоевал золотую медаль.
Набрав на квалификационном этапе 583 очка, Руслан Лунев, опередив всех соперников, занял первое место.
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