Финансовые махинации, гуманитарные скандалы и резко антиазербайджанская позиция организации Christian Solidarity International (CSI) не являются случайностью. За таким поведением стоят определенные идеологические, политические и экономические причины.

Для привлечения пожертвований от христианских общин Запада (прежде всего в США и Европе) CSI использует профессиональные методы психологической манипуляции и маркетинга. В основе этой стратегии лежит миф о "геноциде христиан" и эксплуатация чувства страха. В своих рекламных кампаниях организация полностью искажает реальные политические конфликты, представляя их как религиозные войны. Под такими драматичными и агрессивными лозунгами, как "Христианство в Армении уничтожается" или "Остановите новый геноцид христиан", эксплуатируются эмоции верующих.

Фундаментальный подход CSI заключается в том, чтобы рассматривать мировые конфликты исключительно через призму противостояния "мусульмане против христиан". Карабахский конфликт они пытаются представить не в контексте международного права и территориальной целостности, а как "уничтожение христианского меньшинства мусульманским государством". Используя в отношении Азербайджана радикальную религиозную риторику, такую как "угроза джихадистов" или "геноцид христиан", организация стремится вызвать эмоциональную реакцию в западном обществе.

На платформах социальных сетей (Facebook, YouTube), в христианских журналах и в рассылках по электронной почте намеренно публикуются фотографии пожилых людей, плачущих детей и разрушенных церквей, чтобы искусственно сформировать у потенциальных доноров чувство неотложной необходимости оказать помощь.

Подобно тому как ранее во время кампании в Судане организация собирала миллионы долларов под ложным лозунгом "Заплати и освободи христианского раба", сегодня она использует аналогичную тактику, призывая жертвовать средства под лозунгами вроде: "Ваши 50 долларов спасут армянскую семью от голода и мусульманской угрозы". Подобные призывы примитивны, однако, по мнению критиков организации, оказываются эффективными для религиозной аудитории.

Еще одной причиной такой политики CSI является стремление привлекать доноров с помощью так называемой "индустрии жертв". Для международных неправительственных организаций истории о "преследуемых и угнетаемых" группах являются одним из главных источников финансирования. Армянская тематика уже многие годы остается для CSI практически неисчерпаемым финансовым ресурсом.

Как и во время суданского скандала, когда организация сотрудничала с мошенническими сетями под предлогом выкупа христианских рабов, в случае с Арменией CSI развернула кампанию о "христианах, находящихся в опасности", собирая миллионы долларов пожертвований. При этом вопрос о том, на что в действительности расходуются эти средства, остается непрозрачным.

Вышеупомянутая идеологическая линия CSI, непрозрачные финансовые кампании и систематическая политика манипуляций, направленная против Азербайджана, по мнению критиков организации, не являются инициативой отдельных лиц, а осуществляются под непосредственным руководством высшего руководства организации. Как в период деятельности CSI в Судане, сопровождавшейся громкими скандалами, так и в нынешнем одностороннем религиозном вмешательстве в армяно-азербайджанский процесс ключевую роль играет руководство организации. В частности, центральной фигурой кампаний, направленных на воздействие на эмоции религиозной аудитории Запада и проводимых под видом гуманитарной помощи, является нынешний президент организации.

Международным президентом CSI является Джон Эйбнер (John Eibner) - американский правозащитник, исследователь и руководитель гуманитарных миссий, известный своей деятельностью в сфере защиты прав христиан и свободы вероисповедания.

Джон Айбнер работает в этой организации более 30 лет. Долгое время он занимал должность исполнительного директора (CEO) американского подразделения организации - CSI-USA.

27 июля 2020 года Международный совет CSI избрал его новым международным президентом организации. На этом посту он сменил Герберта Майера (Herbert Meier).

Айбнер выступает за объединение различных христианских конфессий - католиков, православных и протестантов - ради защиты преследуемых христиан по всему миру, независимо от существующих между ними политических и исторических разногласий. (Эта концепция известна как "экуменизм мучеников". В западной богословской литературе Папа Франциск называл ее "экуменизмом крови". Она исходит из того, что человек погибает не из-за принадлежности к той или иной христианской конфессии, а потому, что является христианином, и именно эта общая кровь объединяет различные христианские течения.)

Прежняя поддержка режима Башара Асада в Сирии

Международная критика в адрес организации Christian Solidarity International и ее руководителя Джона Айбнера не ограничивается лишь суданским скандалом. Фундаментальные принципы деятельности организации, ее односторонняя идеологическая линия и работа в зонах конфликтов подвергаются серьезной критике со стороны западных СМИ, независимых правозащитников и дипломатов. Особую негативную реакцию международных гуманитарных организаций и западных правительств вызвала позиция CSI во время сирийского кризиса.

Джон Айбнер и CSI активно лоббировали в западных парламентах, включая Конгресс США и администрацию Байдена, полную отмену широкомасштабных экономических санкций, введенных против режима Башара Асада. Более того, они называли эти санкции "хуже бочковых бомб" (источник). Критики обвиняют организацию в том, что, прикрываясь темой санкций, она фактически замалчивает преступления диктаторского режима в Дамаске и обслуживает политические интересы Башара Асада (источник).

В докладах Айбнера полностью игнорируются различия между сирийскими оппозиционными силами - все они представлены как "вооруженные джихадисты" и "радикалы, выступающие за мусульманское превосходство". Такой односторонний подход расценивается как принесение прав человека в жертву политической конъюнктуре и как проявление "проасадовской предвзятости".

В то же время, несмотря на то что в уставе CSI заявлено о защите всех людей независимо от их религиозной принадлежности, в таких странах, как Ирак, Сирия и Нигерия, гуманитарная помощь и кампании в защиту направляются исключительно христианским общинам. Это расценивается как грубое нарушение одного из основополагающих принципов гуманитарной помощи - принципа недискриминации.

В заявлениях Джона Айбнера на первый план выходит риторика "цивилизации страха", представляющая исламский мир как фундаментальную угрозу христианству и средство его "уничтожения".

Эксперты в области прав человека и либеральные СМИ обвиняют CSI в том, что организация сознательно разжигает исламофобию на Западе и искусственно создает атмосферу религиозного страха, чтобы привлечь больше пожертвований от христианских доноров.

Наряду с этим международные организации подвергают CSI критике за устаревшее, консервативное мировоззрение, отвергающее универсальную концепцию прав человека. Айбнер характеризует светскую правовую систему и современные стандарты прав человека как "моральную деградацию" и вместо универсальных деклараций, распространяющихся на всех, отстаивает лишь узко понимаемую христианскую солидарность. Это свидетельствует о том, что он руководствуется религиозно-политической доктриной, которая прямо противоречит принципам ООН.

Наследие, переданное от коварного "наставника" алчному ученику.

Для Джона Эйбнера Каролина Кокс была не просто коллегой, а скорее наставником. Позднее она фактически передала ему значительную часть своей антиазербайджанской деятельности в рамках CSI.

Согласно данной оценке, скрытой причиной проармянской деятельности Джона Эйбнера является не объективная защита прав человека, а сочетание религиозного фундаментализма (теополитики), более чем 30-летней зависимости от лоббистских структур, стремления заручиться поддержкой западных христианских доноров и тесных связей с иерархией Армянской Апостольской Церкви. По этой версии, он полностью игнорирует международное право и принцип территориальной целостности государств, рассматривая происходящее исключительно через призму религиозного противостояния, своего рода "крестового похода".

Эйбнер известен своей последовательно проармянской позицией в армяно-азербайджанском конфликте и резкими заявлениями в адрес Баку. После ликвидации сепаратистского режима в Карабахе он пытался представить произошедшее как "угрозу христианской цивилизации". Кроме того, он регулярно выступает с международными кампаниями в поддержку освобождения армянских военных преступников, находящихся под судом в Баку.

Совместное заявление Джона Эйбнера и известной своей проармянской деятельностью баронессы Кокс от 2 ноября 2020 года, как утверждается, является очередным свидетельством предвзятого и искаженного подхода организации к карабахскому конфликту.

Содержащиеся в документе утверждения, по мнению авторов данного анализа, основаны на искажении фактов и направлены на эмоциональное воздействие на западную аудиторию. В частности, авторы заявления полностью игнорируют принципы международного права, пытаясь представить бывший армяно-азербайджанский конфликт не как политико-правовой спор, а как "уничтожение христианского меньшинства мусульманским государством". Используемые в документе выражения, такие как "угроза джихадистов", "геноцид христиан" и "восстановление Османского халифата", по мнению критиков, рассчитаны на манипулирование религиозными общинами Запада.

Законные военные действия Азербайджана по восстановлению своей территориальной целостности характеризуются в заявлении как "систематические казни мирного населения" и "полномасштабный геноцид", при этом, как утверждается, подобные обвинения не подкреплены реальными фактами и основаны на эксплуатации страха.

Авторы документа также призывают сформировать международную коалицию против Азербайджана, предлагая странам НАТО, ОДКБ и Израилю ввести эмбарго на поставки вооружений Азербайджану и признать право на "самоопределение" сепаратистского режима, существовавшего на суверенной территории страны.

Тактика так называемой "индустрии жертв", которую Каролина Кокс и Джон Эйбнер, по мнению авторов анализа, выстраивали еще с 1990-х годов, проявляется и в этом заявлении. Документ характеризуется как инструмент пропаганды, который, прикрываясь гуманитарной миссией, продвигает исключительно армянскую точку зрения на Западе и одновременно используется для привлечения пожертвований.

В комментарии Джона Эйбнера от 12 февраля 2026 года, как утверждается, внутренняя политика Армении и региональный мирный процесс представлены в искаженном виде, а также вновь выдвигаются предвзятые тезисы в отношении Азербайджана и Турции. Эйбнер называет усилия армянского руководства по нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией, а также по обеспечению региональной стабильности "исламистским договором о капитуляции", представляя мирный процесс как сценарий уничтожения армянской христианской государственности.

Кроме того, автор сравнивает внутренние реформы армянского правительства, затрагивающие отношения с церковью, с большевистскими преследованиями 1920-х годов. Он также утверждает, что за действиями официального Еревана якобы стоит "исламистская неоосманская Турция".

Игнорируя современные региональные геополитические реалии и правовые процессы, Эйбнер вновь сводит ситуацию к противопоставлению "христиане против мусульман" и стремится представить Армянскую Апостольскую Церковь как политический инструмент. По мнению авторов анализа, этот текст в очередной раз свидетельствует о том, что Джон Эйбнер и возглавляемая им организация CSI выступают против мирного процесса, делимитации границ и укрепления стабильности на Южном Кавказе. Утверждается, что CSI продолжает использовать тезис об "исламистской угрозе" даже применительно к внутрицерковным вопросам, чтобы воздействовать на религиозных доноров на Западе.

Цитата, опубликованная на странице ANCA в Facebook наглядно демонстрирует масштабы кампании по дискредитации Азербайджана и агрессивной лоббистской деятельности, которую Джон Эйбнер и возглавляемая им организация ведут против страны.

Джон Айбнер, не принимая независимую политику официального Баку и его шаги, основанные на международном праве, искусственно представляет Азербайджан как "антихристианскую диктатуру". Взаимодействуя с армянскими лоббистскими организациями (ANCA), он берет на прицел американских конгрессменов, выступающих за объективный диалог с Азербайджаном или дающих реалистичную оценку ситуации в регионе. Подобными радикальными призывами Айбнер пытается оказать давление на региональную политику Вашингтона. Содержащееся в его заявлениях утверждение об "этнической и религиозной чистке 150 тысяч армян" не соответствует реальной статистике, является полностью вымышленным и рассчитано на эмоциональную реакцию религиозной аудитории.

Пресс-конференция президента CSI Джона Айбнера и руководителя организации HART Кэролайн Кокс, состоявшаяся 15 сентября 2023 года в Ереване, а также распространенное ими совместное заявление построены на грубом искажении правовых и политических реалий региона.

Авторы представляют признанные международным правом территории Азербайджана как так называемую "р̶е̶с̶п̶у̶б̶л̶и̶к̶у̶ ̶а̶р̶ц̶а̶х̶", встречаются с представителями сепаратистского режима и включают их односторонние утверждения в свои доклады. Тем самым они скрывают правовую сторону конфликта и демонстрируют поддержку сепаратизма.

Контрольно-пропускной пункт "Лачин", созданный Азербайджаном на своих суверенных территориях, они называют "блокадой, носящей характер геноцида", и "использованием голода в качестве оружия", пытаясь сформировать в международном сообществе волну ненависти и давления в отношении Азербайджана. В действительности же этот пункт был создан на законных основаниях в гуманитарных целях и для обеспечения безопасности.

Айбнер и Кокс отождествляют события, происходившие с 1988 года, боевые действия 2016 года и Отечественную войну 2020 года с событиями периода Османской империи, искусственно выстраивая сценарий "масштабного процесса геноцида". Освобождение Азербайджаном собственных территорий они представляют как "этническую чистку".

В заявлении также напрямую подвергаются критике мирные переговоры, проводимые при посредничестве США и Европейского союза. Утверждается, что любое мирное соглашение, предусматривающее суверенитет Азербайджана над Карабахом, "неизбежно приведет к новым массовым убийствам", что фактически препятствует достижению устойчивого мира в регионе.

Ереванское заявление вновь подтверждает, что Джон Айбнер и Кэролайн Кокс на протяжении более 30 лет выступают рупорами односторонней армянской пропаганды. Прикрываясь гуманитарной деятельностью, они используют тему "предупреждения о геноциде" как инструмент политической манипуляции с целью подорвать мирный процесс и привлечь новые пожертвования от религиозных общин западных стран.

Быть большим армянином, чем армянский католикос

Его регулярные поездки в Армению и выстроенное сотрудничество с армянской диаспорой являются основной движущей силой кампаний по "черному пиару" против Азербайджана, которые проводит возглавляемая им организация.

Джон Айбнер вместе с делегацией возглавляемой им организации CSI неоднократно совершал важные визиты в Армению. На пресс-конференциях в Ереване он открыто заявлял, что CSI с 1990-х годов оказывает "историческую поддержку" армянским сепаратистам в Карабахе и что эта солидарность будет продолжаться.

Во время своих визитов в Армению Айбнер вмешивался не только в вопросы, связанные с Азербайджаном, но и во внутренние дела самой Армении. На фоне напряженности между Армянской апостольской церковью и правительством Никола Пашиняна он лично посетил в тюрьме находившегося под арестом архиепископа Баграта Галстаняна, выступил в защиту церкви и обвинил власти Армении в "служении интересам Азербайджана и Турции".

Айбнер поддерживает прямые контакты с Католикосом всех армян Гарегином II и Католикосом Великого дома Киликийского Арамом I. В частности, он специально встретился с Арамом I в Лос-Анджелесе (США), где лично обсудил, какие шаги CSI намерена предпринять для освобождения содержащихся в Баку армянских сепаратистов, осужденных за преступления (в частности, Рубена Варданяна).

За деятельность в интересах армянской стороны Джон Айбнер был официально удостоен почетной награды радикальной армянской лоббистской организации ANCA-WR (Западное отделение Армянского национального комитета Америки), действующей в США, и регулярно участвует в ее банкетах в качестве почетного гостя.

В координации с ANCA Айбнер регулярно организует брифинги в Конгрессе США и на площадках ООН.

На этих брифингах он представляет сфабрикованные доклады, в которых обвиняет Азербайджан в "уничтожении христианского наследия".

В интервью армянским СМИ (в частности, 168 Hours, Asbarez, Mirror Spectator) Айбнер выступает с полностью предвзятыми заявлениями, основанными на армянских тезисах, характеризуя происходившие в Карабахе события такими выражениями, как "этническая чистка" и "геноцид", которые используются представителями Армянской апостольской церкви. Он также обвиняет международное сообщество в том, что оно "толкает Армению в когти Азербайджана и Турции".

"Христиане, покинувшие Карабах" как новая тема для торговли сочувствием

Зависимость Джона Айбнера от армянского лобби и созданная им сеть связей с армянскими официальными лицами свидетельствуют о том, что возглавляемая им организация CSI отошла от своей гуманитарной миссии и фактически превратилась в политический инструмент армянского лобби.

CSI является неправительственной организацией, финансируемой за счет пожертвований и грантов. Для того чтобы подобные организации могли привлекать средства от консервативных христианских доноров на Западе, им необходим сюжет о "древнем христианском народе, находящемся под угрозой". После Судана и Сирии армянская тема стала одной из наиболее удобных и "продаваемых" драматических тем для эксплуатации чувств радикально настроенных христианских доноров на Западе и привлечения в организацию многомиллионных пожертвований.

Деятельность организации Christian Solidarity International (CSI) по армянской и региональной тематике в период 2020-2025 годов (а затем и до середины 2026 года) стала одной из самых масштабных, агрессивных и полностью проармянских лоббистских кампаний за всю историю существования организации.

Закулисная сторона и основные этапы кампаний, которые ведутся со времен Второй Карабахской войны и продолжаются по сегодняшний день

1. Период войны и риторика об "этнической чистке" (2020-2022)

Осенью 2020 года, в ходе войны, CSI незамедлительно начала глобальную антиазербайджанскую пропагандистскую кампанию. В своих заявлениях Джон Айбнер называл освобождение Азербайджаном собственных территорий "угрозой" для регионального христианства.

В декабре 2022 года, когда начались акции на Лачинской дороге, CSI совместно с организацией HART под руководством Кэролайн Кокс и другими проармянскими НПО распространила официальный сигнал об "угрозе геноцида" карабахских армян и призвала международное сообщество ввести санкции против Азербайджана.

2. Кампания "Остановите новый "геноцид армян""

После проведения Азербайджаном локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе в сентябре 2023 года и падения сепаратистского режима CSI перевела свою деятельность в наиболее радикальную фазу.

Айбнер выступил с жесткими заявлениями, обвинив США, Великобританию, Россию и Европейский союз в том, что они не остановили действия Баку и не защитили "колыбель христианской цивилизации".

Представители CSI выступили в Совете ООН по правам человека, обвинив официальный Баку в военных преступлениях. После того как азербайджанская делегация на площадке ООН осудила деятельность CSI и обвинила организацию в предвзятости, Джон Айбнер заявил:

"До тех пор, пока карабахские армяне не вернутся, ни я, ни моя организация никогда не ступим на территорию Азербайджана".

После полной ликвидации сепаратизма в Карабахе Айбнер перенес свою стратегию на уровень западных парламентов. При непосредственной организационной и финансовой поддержке CSI удалось добиться принятия парламентом Швейцарии мандата о "праве армян на коллективное возвращение" в Карабах и ведении переговоров с Азербайджаном не напрямую, а на международной площадке.

В июле 2025 года Джон Айбнер лично провел в Конгрессе США совместные брифинги с ANCA (Армянским национальным комитетом Америки). Аналогичный шаг был предпринят и в парламенте Великобритании. Они координируют кампанию по освобождению бывших руководителей сепаратистского режима, содержащихся под стражей в Баку (в частности, Рубена Варданяна и других), называя их "заложниками".

За эту активную проармянскую деятельность в октябре 2025 года Западное отделение ANCA (ANCA-WR) вручило организации CSI и лично Айбнеру специальную премию "Чемпион прав человека".

Наиболее заметным и новым этапом региональной деятельности Айбнера стало грубое вмешательство во внутреннюю политику Армении. После того как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что вопрос возвращения армян в Карабах является "опасным" с точки зрения подписания мирного договора с Азербайджаном, а также после возникновения напряженности между Армянской апостольской церковью и правительством, CSI взяла на прицел власти Пашиняна.

Доклад "Преследование церкви". CSI опубликовала специальный доклад, в котором обвинила правительство Армении в попытках расколоть Армянскую апостольскую церковь и ослабить ее руководство. Айбнер заявил, что власти Пашиняна, оказывая давление на Армянскую апостольскую церковь, "служат цели сломить способность армянского народа к сопротивлению в рамках нового порядка в регионе, в котором ведущую роль будут играть Турция и Азербайджан". Он призвал администрацию Дональда Трампа в США (2026 год) защитить Армянскую апостольскую церковь от правительства Армении.

Доклады организации Christian Solidarity International, распространяемые на международных площадках (ООН, Конгресс США, Европейский парламент) по вопросам Азербайджана и других региональных конфликтов, основаны не на объективном правовом анализе, а исключительно на религиозных манипуляциях и политической мифологии.

Детали "особого расположения" Армянской апостольской церкви к CSI

Несмотря на достаточно сдержанные отношения с западными церквями, для Армянской апостольской церкви (как Эчмиадзина, так и Киликийского католикосата в Антилиасе, Ливан) CSI является одним из самых надежных международных партнеров.

За этим особым расположением стоят конкретные интересы и механизмы.

Армянская церковь воспринимает Джона Айбнера и его предшественницу Кэролайн Кокс не просто как правозащитников, а как "духовных спасителей армянского народа". Во время визитов в Армению или Ливан их принимают на самом высоком уровне - Католикос всех армян Гарегин II и Католикос Великого дома Киликийского Арам I проводят в их честь специальные религиозные церемонии, а также награждают их почетными орденами и медалями. Церковь предоставила CSI полный доступ к своим внутренним закрытым структурам и логистической сети.

Когда Армянская апостольская церковь напрямую выступает на международных площадках с критикой Азербайджана, это воспринимается как проявление заинтересованности. Однако когда те же тезисы преподносятся как заявления базирующейся в Швейцарии "международной" правозащитной организации CSI, они приобретают большую убедительность в глазах западных политиков. Армянская церковь использует CSI в западных парламентах как свое неофициальное внешнеполитическое и лоббистское крыло.

Когда состоятельные представители армянской диаспоры в США и Европе перечисляют средства напрямую в Армению, они не могут воспользоваться налоговыми льготами в западных странах. Поэтому эти средства официально переводятся в зарегистрированный в США благотворительный фонд CSI-USA в качестве пожертвований, что освобождает их от налогообложения. Затем CSI под видом "проектов в Армении" перечисляет эти деньги местным фондам, находящимся под контролем Армянской апостольской церкви. Эта "финансовая цепочка" полностью объясняет, почему армянская диаспора и церковь настолько преданы CSI и испытывают к организации особое расположение.

Деятельность организации Christian Solidarity International по армянской и региональной тематике в период 2020-2025 годов (а затем и до середины 2026 года) стала одной из самых масштабных, агрессивных и полностью проармянских лоббистских кампаний за всю историю существования организации.

Их наиболее предвзятые и опасные тезисы, которые регулярно используются в официальных документах, можно разделить на следующие группы:

1. Тезис о "геноциде христиан"

Это наиболее часто используемый в докладах CSI тезис, который напрямую искажает нормы международного права.

Проведенные Азербайджаном на своих суверенных территориях локальные антитеррористические мероприятия и ликвидация сепаратистского режима преподносятся CSI мировой общественности как "новый геноцид армян" или "геноцид христиан".

Организация полностью игнорирует правовые критерии, закрепленные в Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года. В докладах переселение армянского населения в Армению описывается в контексте "массовой резни" и "истребления", что международные юристы расценивают как сознательное преувеличение терминологии, рассчитанное на внутреннюю донорскую аудиторию.

2. Риторика о "джихадистском режиме" и "крестовом походе"

CSI выводит происходящие события за рамки современной системы межгосударственных отношений, сводя их к уровню теологических войн Средневековья.

В докладах официальный Баку и его союзники изображаются как "радикальные исламистские/джихадистские силы". В своих публикациях Айбнер утверждает, что целью Азербайджана является не только возвращение территорий, но и полное уничтожение христианства в регионе.

Этот тезис направлен на то, чтобы заручиться поддержкой радикально правых и консервативных христианских политиков на Западе и представить региональный политический конфликт как "столкновение цивилизаций".

3. Подмена международного права принципом "этнического самоопределения"

В докладах CSI полностью игнорируются резолюции Совета Безопасности ООН и принцип территориальной целостности государств.

В документах упраздненный марионеточный режим именуется "Республикой Арцах", а его "право на самоопределение" отстаивается как законное. Организация утверждает, что тот факт, что армяне являются христианами и издревле проживали на этой территории, дает им право создать независимое государство в обход норм международного права.

При этом восстановление Азербайджаном своего суверенитета над собственными территориями в докладах квалифицируется как "незаконная оккупация".

4. "Культурный геноцид" и искажение исторических памятников

Культурные доклады, представляемые CSI европейским структурам, носят полностью односторонний характер.

Историческое наследие древних христианских памятников Карабаха (в частности, монастырей Худавенг и Гандзасар), относящееся к Кавказской Албании, в этих докладах полностью отвергается. Организация утверждает, что эти памятники являются исключительно "армянским культурным наследием" и что Азербайджан, фальсифицируя их историю, совершает "культурный геноцид".

Взятие Азербайджаном этих памятников под государственную охрану и их реставрация предвзято трактуются как "попытка стереть историю".

5. Шаблон "авторитаризм против демократии"

Организация пытается применить к конфликту геополитические шаблоны.

В докладах Армения представляется как "молодая и угнетаемая христианская демократия", тогда как Азербайджан - как "антихристианская диктатура". CSI утверждает, что западные государства, стремясь защитить свои демократические ценности, должны поддержать Армению и ввести против Азербайджана экономические и политические санкции.

Эти предвзятые тезисы свидетельствуют о том, что доклады CSI являются не документами независимого мониторинга, а пропагандистскими материалами, направленными на легитимацию политических заказов армянского лобби под прикрытием защиты христианских ценностей.