Иран и Оман продолжат переговоры по Ормузскому проливу

Иран и Оман договорились продолжить переговоры на политическом и техническо-правовом уровнях для выработки совместного соглашения по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"В Маскате состоялись переговоры между министрами иностранных дел Ирана и Омана с целью координации действий двух прибрежных государств по вопросам управления проходом через Ормузский пролив и организации судоходства в этом проливе", - отметил он.

По словам Багаи, в переговорах также приняли участие технические и юридические делегации двух стран. В ходе консультаций стороны обменялись мнениями по вопросам соблюдения международного права двумя прибрежными государствами, а также обеспечения безопасности в Ормузском проливе и безопасного прохода судов в соответствии со статьей 5 Исламабадского меморандума о взаимопонимании.

"Учитывая события последних месяцев, в особенности военные атаки США и Израиля против Ирана и опасные инциденты, возникшие для судоходства в Ормузском проливе, Иран подчеркивает необходимость урегулирования мер по управлению будущим режимом прохода через пролив посредством консультаций между двумя прибрежными государствами", - добавил он.

Багаи также сообщил, что в переговорах в Маскате принимала участие делегация Катара как одной из важных стран региона, которая в последние месяцы выступала посредником в обсуждениях между США и Ираном.

Напомним, Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что 12 июля американские военные завершили очередную серию ударов по Ирану. Это стало третьей атакой против Ирана за последнюю неделю. Удары были нанесены в связи с атакой Ирана на коммерческое судно в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье Вооруженные силы США нанесли удары примерно по 140 военным объектам Ирана.

В свою очередь Иран заявил, что подверг обстрелу американские военные позиции в странах региона.