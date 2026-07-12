https://news.day.az/world/1847392.html Красота пещеры Фингала - ВИДЕО В сети распространились впечатляющие кадры пещеры Фингала, расположенной на необитаемом острове Стаффа во Внутренних Гебридских островах Шотландии. Day.Az представляет это видео вашему вниманию:
Красота пещеры Фингала - ВИДЕО
В сети распространились впечатляющие кадры пещеры Фингала, расположенной на необитаемом острове Стаффа во Внутренних Гебридских островах Шотландии.
Day.Az представляет это видео вашему вниманию:
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