Умер бывший эмир Катара

Бывший эмир Катара Хамад бен Халифа Аль Тани скончался в возрасте 74 лет.

Как передает Day.Az, об этом сообщила канцелярия эмира в соцсети X.

В официальном заявлении говорится, что экс-правитель умер утром в воскресенье. В канцелярии назвали его смерть тяжелой утратой для страны.

Хамад бен Халифа Аль Тани возглавлял Катар на протяжении 18 лет и является отцом действующего эмира. Его считают основателем современного Катара. Даже после передачи власти сыну он сохранял значительное влияние и пользовался большим уважением в стране.