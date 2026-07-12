https://news.day.az/world/1847387.html Умер бывший эмир Катара Бывший эмир Катара Хамад бен Халифа Аль Тани скончался в возрасте 74 лет. Как передает Day.Az, об этом сообщила канцелярия эмира в соцсети X. В официальном заявлении говорится, что экс-правитель умер утром в воскресенье. В канцелярии назвали его смерть тяжелой утратой для страны.
Умер бывший эмир Катара
Бывший эмир Катара Хамад бен Халифа Аль Тани скончался в возрасте 74 лет.
Как передает Day.Az, об этом сообщила канцелярия эмира в соцсети X.
В официальном заявлении говорится, что экс-правитель умер утром в воскресенье. В канцелярии назвали его смерть тяжелой утратой для страны.
Хамад бен Халифа Аль Тани возглавлял Катар на протяжении 18 лет и является отцом действующего эмира. Его считают основателем современного Катара. Даже после передачи власти сыну он сохранял значительное влияние и пользовался большим уважением в стране.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре