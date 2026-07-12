Число жертв землетрясения в Венесуэле продолжает расти

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 4 333.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в эфире телеканала Venezolana de Televisión председатель Национальной ассамблеи (парламента) боливарианской республики Хорхе Родригес.

Он проинформировал, что ранения получили 16 740 человек, 17 907 - лишились крова. Полностью разрушены 190 зданий, 856 получили значительные повреждения. В ходе поисково-спасательных операций были спасены 6 462 человека, 31 193 человека прошли лечение в больницах и медицинских учреждениях. Помощь оказана 86 794 семьям, 18 437 человек размещены в 94 временных лагерях, пострадавшим передано 9 766 тонн продуктов питания.

Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудами 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в штате Яракуй. После землетрясения произошло 1 202 афтершока.