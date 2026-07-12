КСИР заявил о новых ударах по базам США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о новой ответной операции на фоне продолжающихся ударов США по военным объектам Ирана.

Как передает Day.Az, в заявлении КСИР утверждается, что в Ормузском проливе было остановлено второе судно, которое, по версии иранской стороны, нарушило установленные правила судоходства.

Кроме того, КСИР сообщил о ракетном ударе по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. По утверждению иранской стороны, на базе были уничтожены центр ремонта и технического обслуживания авиации, а также командный пункт управления.

Также КСИР заявил о нанесении удара по авиабазе имени принца Хасана в Иордании. По его данным, баллистическими ракетами были поражены командный центр базы и ангары, где размещались беспилотники MQ-9.

В заявлении подчеркивается, что США и Израиль, по мнению КСИР, столкнутся с более жестким ответом в случае продолжения военных действий.