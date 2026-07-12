Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода преимущественно без осадков, умеренный северо-западный ветер.
Как передает Day.Az, об этом проинформировала Национальная служба гидрометеорологии.
Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем 30-35° тепла. Атмосферное давление - 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.
В районах Азербайджана также ожидается погода преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, гроза, град, ночью и утром ожидается туман, будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 22-27° тепла, днем 34-39° тепла, в горах ночью 14-18° тепла, днем 23-28°, местами 32-35° тепла.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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