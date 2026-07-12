Суперкомпьютер оценил шансы полуфиналистов ЧМ-2026

Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на победителя чемпионата мира 2026 года после завершения четвертьфинальных матчей.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, главным фаворитом турнира считается сборная Франции. Вероятность победы "трехцветных" оценивается в 33,81 процента.

Второе место в рейтинге занимает Испания. Шансы команды Луиса де ла Фуэнте на завоевание титула составляют 24,16 процента.

Тройку главных претендентов замыкает сборная Англии, вероятность успеха которой оценивается в 21,97 процента.

Наименьшие шансы среди участников полуфинала получила действующая чемпионка мира Аргентина во главе с Лионелем Месси - 20,06 процента.

В полуфинале Франция встретится с Испанией, а Англия сыграет с Аргентиной.