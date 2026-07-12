МЧС провело учения в Ичеришехер

При организационной поддержке Главного оперативного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" состоялись совместные учения на тему "Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций".

Как сообщили Day.Az в МЧС, основная цель учений заключалась в повышении осведомленности жителей заповедника и сотрудников расположенных на его территории объектов о правилах поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также в совершенствовании взаимодействия и оперативного реагирования соответствующих служб.

В ходе теоретической части сотрудники МЧС ознакомили участников с порядком действий при чрезвычайных ситуациях, разъяснили правила эвакуации и ответили на интересующие вопросы.

Практический этап начался после поступления в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС сообщения об условном пожаре на территории заповедника. Были организованы оценка обстановки, оперативное реагирование задействованных сил и средств, проведение разведки, поисково-спасательных работ и координация действий всех служб.

По сценарию учений люди были своевременно эвакуированы с соблюдением всех мер безопасности, а условный пожар оперативно ликвидировали подразделения противопожарной службы министерства. Находившиеся в здании "пострадавшие" были спасены сотрудниками спасательных подразделений, получили первую помощь и переданы соответствующим службам.

В МЧС отметили, что все поставленные в ходе учений задачи были успешно выполнены.

По завершении мероприятий состоялось совещание, на котором были подведены итоги учений и даны соответствующие поручения.

В учениях были задействованы 34 сотрудника МЧС и шесть единиц специальной техники.