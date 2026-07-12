https://news.day.az/unusual/1847403.html Жуткое атмосферное явление в США приняли за торнадо - ВИДЕО В американском штате Пенсильвания очевидцы запечатлели редкое атмосферное явление, которое внешне напоминало торнадо. Как сообщает Day.Az, на кадрах видно вращающееся облачное образование, известное как scud ("скад").
Жуткое атмосферное явление в США приняли за торнадо - ВИДЕО
В американском штате Пенсильвания очевидцы запечатлели редкое атмосферное явление, которое внешне напоминало торнадо.
Как сообщает Day.Az, на кадрах видно вращающееся облачное образование, известное как scud ("скад").
Scud представляет собой низкие рваные фрагменты облаков, формирующиеся под грозовыми тучами во влажной и турбулентной атмосфере. Из-за своей необычной формы и вращательного движения они нередко создают иллюзию торнадо, хотя таковыми не являются.
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