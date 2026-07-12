https://news.day.az/society/1847410.html Важная новость для пенсионеров Государственный фонд социальной защиты сообщил, что выплата трудовых пенсий жителям Баку, Сумгайыта и Абшеронского района начнется с 14 июля. Как передает Day.Az, пенсионерам, зарегистрированным в других районах страны, а также лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях, выплаты планируется произвести не позднее 22 июля.
Важная новость для пенсионеров
Государственный фонд социальной защиты сообщил, что выплата трудовых пенсий жителям Баку, Сумгайыта и Абшеронского района начнется с 14 июля.
Как передает Day.Az, пенсионерам, зарегистрированным в других районах страны, а также лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях, выплаты планируется произвести не позднее 22 июля.
Кроме того, адресная государственная социальная помощь будет выплачена не позднее 24 июля.
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