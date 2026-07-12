Важная новость для пенсионеров

Государственный фонд социальной защиты сообщил, что выплата трудовых пенсий жителям Баку, Сумгайыта и Абшеронского района начнется с 14 июля.

Как передает Day.Az, пенсионерам, зарегистрированным в других районах страны, а также лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях, выплаты планируется произвести не позднее 22 июля.

Кроме того, адресная государственная социальная помощь будет выплачена не позднее 24 июля.