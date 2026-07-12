https://news.day.az/world/1847413.html В Катаре объявлен четырехдневный траур В Катаре объявлен четырехдневный траур в связи со смертью бывшего эмира страны шейха Хамада бин Халифы Аль Тани. Как передает Day.Az, соответствующее решение приняла канцелярия эмира Катара. В стране приспущены государственные флаги, а работа государственных учреждений временно приостановлена.
В Катаре объявлен четырехдневный траур
В Катаре объявлен четырехдневный траур в связи со смертью бывшего эмира страны шейха Хамада бин Халифы Аль Тани.
Как передает Day.Az, соответствующее решение приняла канцелярия эмира Катара. В стране приспущены государственные флаги, а работа государственных учреждений временно приостановлена.
Напомним, бывший эмир Катара шейх Хамад бин Халифа Аль Тани скончался сегодня в возрасте 74 лет после продолжительной болезни. Он возглавлял страну с 1995 по 2013 год, после чего передал власть своему сыну - действующему эмиру Катара шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани.
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