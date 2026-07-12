Иран заявил о повторном закрытии Ормузского пролива

После очередной серии авиаударов США по территории Ирана Тегеран заявил о нанесении ответных ударов по американским военным объектам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, Омане и Иордании с использованием ракет и беспилотников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Al Jazeera, иранские власти также объявили о закрытии Ормузского пролива.

По данным телеканала, американская операция стала ответом на атаку Ирана на коммерческое судно в Ормузском проливе. В Вашингтоне заявили, что целью ударов стала военная инфраструктура Ирана, тогда как Тегеран сообщил о готовности дать ответ.

На фоне обострения ситуации страны Персидского залива усилили меры безопасности, а международное сообщество призвало стороны избежать дальнейшей эскалации конфликта.