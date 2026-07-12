Аргентина установила уникальный голевой рекорд ЧМ

Сборная Аргентины стала первой командой в истории, забившей более одного гола в 12 матчах чемпионатов мира подряд.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, рекордным для аргентинцев стал четвертьфинал ЧМ-2026 против Швейцарии, завершившийся победой команды Лионеля Скалони в дополнительное время со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Алексис Мак Аллистер, Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес. Единственный гол швейцарской команды забил Дан Ндой.

Результативная серия сборной Аргентины началась во втором туре группового этапа чемпионата мира 2022 года. Тогда южноамериканцы обыграли Мексику со счетом 2:0. С того момента аргентинская команда забивала как минимум дважды в каждом из 12 матчей мундиалей.

Предыдущий рекорд принадлежал сборной Уругвая, которая отличалась более одного раза в 11 встречах чемпионатов мира подряд в период с 1930 по 1954 год.

В полуфинале ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет с Англией.