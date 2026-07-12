Стратегия Президента Ильхама Алиева на десятилетия вперед

Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Дефицит пресной воды становится одной из самых серьезных глобальных проблем современности. Все больше государств рассматривают обеспечение водной безопасности как один из ключевых приоритетов национального развития. Именно такую долгосрочную стратегию последовательно реализует и Азербайджан. Сегодня под руководством Президента Ильхама Алиева проводится масштабная работа по укреплению водной безопасности, объединяющая развитие современной инфраструктуры, строительство новых водохранилищ, восстановление гидротехнических объектов, внедрение цифровых технологий и рациональное использование водных ресурсов.

11 июля глава государства заложил фундамент водохранилища Хакаричай в Лачине - одного из крупнейших гидротехнических объектов, которые создаются на освобожденных территориях. Проект имеет стратегическое значение. Общая вместимость водохранилища составит 100 миллионов кубометров, полезный объем - 90 миллионов кубометров. Вместе с ним будет построен магистральный трубопровод длиной около 172 километров с пропускной способностью восемь кубометров воды в секунду.

Значение этого проекта выходит далеко за рамки одного региона. Азербайджан располагает наименьшими водными запасами на Южном Кавказе: у Грузии их в четыре раза больше, у Армении - в полтора. На долю нашей страны приходится всего 15 процентов региональных водных ресурсов, тогда как Грузия владеет 62 процентами, а Армения - 23. При этом 70 процентов воды, которой пользуется Азербайджан, формируется за пределами страны - реки Кура, Араз и Самур текут к нам из-за рубежа. В таких условиях каждый внутренний источник приобретает стратегическое значение, и водные ресурсы освобожденных территорий, составляющие 24 процента внутренних запасов страны, становятся ключевым элементом водного баланса.

Водохранилище Хакаричай обеспечит качественной питьевой водой около 700 тысяч жителей Лачинского, Губадлинского, Зангиланского, Джебраильского, Физулинского, Ходжавендского и Агдамского районов. Одновременно проект предусматривает строительство трех гидроэлектростанций общей мощностью почти 11 мегаватт. Таким образом, один инфраструктурный объект одновременно решает сразу несколько задач: укрепляет водную безопасность, способствует развитию энергетики и создает основу для дальнейшего экономического роста региона.

Напомним, что два года назад была утверждена Национальная стратегия по эффективному использованию водных ресурсов на 2024-2040 годы.

Документ предусматривает масштабную модернизацию всей отрасли. В стране внедряются цифровые технологии управления водным хозяйством, создаются системы мониторинга в режиме реального времени, формируется единая электронная информационная система по водным ресурсам.

Параллельно расширяется использование современных методов орошения. К 2027 году их применение должно достичь 10 процентов. Стратегия также предусматривает обеспечение 85 процентов населения качественной питьевой водой, доведение уровня водоснабжения сельскохозяйственных земель до 90 процентов, развитие альтернативных источников воды и существенное сокращение потерь в системах водоснабжения и орошения.

Особое место в государственной программе занимает Карабах и Восточный Зангезур. Именно здесь после освобождения началось масштабное восстановление гидротехнической инфраструктуры, которая долгие годы находилась в разрушенном состоянии.

2 января нынешнего года под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы. Президент Азербайджана в своем выступлении подробно остановился на вопросах водной безопасности на освобожденных от оккупации территориях.

"Сегодня мы реализуем проекты по обеспечению питьевой водой и ирригации на освобожденных территориях. За последние пять лет завершено несколько важных проектов. Капитально отремонтированы водохранилища, которые когда-то были разрушены Арменией и приведены в непригодное для использования состояние. Среди них я должен прежде всего отметить Сарсангское водохранилище. Это одно из крупнейших водохранилищ не только на освобожденных территориях, но и в нашей стране в целом. Когда в свое время наши земли находились под оккупацией, Армянское государство осуществляло против нас и водный террор. Перекрытие вод Сарсангского и Суговушанского водохранилищ и использование воды в качестве оружия создавало нам большие проблемы. Вода перекрывалась в те месяцы, когда она была нужна, а затем выпускалась, что приводило к крупным наводнениям. То есть фактически Армянское государство осуществляло водный террор. А сегодня Суговушанское и Сарсангское водохранилища полностью реконструированы. Что касается других освобожденных территорий: в Физулинском районе реконструированы Кёнделенчайское - три водохранилища, а в Агдамском районе - Хачинчайское водохранилище. Полностью реконструированное Забухчайское водохранилище в Лачинском районе сегодня уже эксплуатируется. На освобожденных территориях планируется строительство еще двух крупных водохранилищ - Хакаричай и Баргушадчай, уже ведутся подготовительные работы. В этом году, наверное, начнутся практические работы", - сказал глава государства.

События последних месяцев показывают, что все поставленные Президентом задачи последовательно реализуются. Закладка фундамента Хакаричайского водохранилища стала очередным этапом выполнения именно этой программы.

Работы сегодня ведутся практически по всему Карабаху и Восточному Зангезуру. Как сообщил в интервью Trend начальник Управления эксплуатации Карабахской региональной системы водной мелиорации Мушфиг Адыгезалов, проектирование и строительство новых систем водоснабжения осуществляется с учетом перспектив развития каждого населенного пункта.

В Лачине уже полностью завершены проектирование и строительство объектов водоснабжения. В Агдаме продолжаются строительно-монтажные работы. В Ханкенди идет подготовка проектной документации, причем город разделен на десять зон водоснабжения с отдельными резервуарами для каждой из них. Уже сегодня система обеспечивает водой более трех тысяч абонентов.

Практически заново создается вся инфраструктура, которая десятилетиями оставалась разрушенной.

После освобождения полностью восстановлены Хачинчайское и Кёнделенчайские водохранилища. В Шуше уже действует новый современный водоочистной комплекс, введенный в эксплуатацию с участием Президента Ильхама Алиева летом 2024 года. Сегодня город обеспечивается качественной питьевой водой в круглосуточном режиме.

Одновременно ведется подготовка к строительству Баргушадского водохранилища в Губадлинском районе, которое вместе с Хакаричайским станет еще одним важным элементом новой системы управления водными ресурсами.

Все проекты рассчитываются с учетом будущего роста населения, развития промышленности, туристической отрасли и сферы услуг. Такой подход позволяет сразу создавать инфраструктуру с запасом на многие годы вперед.

За последние годы Азербайджан сформировал комплексную модель управления водными ресурсами. Она объединяет строительство водохранилищ, реконструкцию существующих объектов, внедрение цифровых технологий, обновление систем орошения, развитие водоснабжения городов и сел, восстановление освобожденных территорий и создание новых источников накопления воды.

Водохранилище Хакаричай станет одним из ключевых элементов долгосрочной программы, благодаря которой Азербайджан последовательно укрепляет собственную водную независимость.

Вода уже стала одним из главных ресурсов XXI века, и именно сегодня определяется, насколько устойчивыми будут государства завтра. Азербайджан делает выбор в пользу стратегического планирования, системного развития и инфраструктурных решений, рассчитанных на долгосрочную перспективу. Последовательные решения, принимаемые под руководством Президента Ильхама Алиева, превращают водную безопасность в один из ключевых элементов национальной стратегии развития. Это инвестиции не только в инфраструктуру, но и в стабильность, благополучие и уверенность будущих поколений.