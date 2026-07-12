Acer представила бюджетный смартфон Sospiro A15, ключевой особенностью которого стал дополнительный дисплей на задней панели.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает GizmoChina.

Смартфон оснащен основным 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, а также дополнительным TFT-дисплеем на 1,88 дюйма для отображения времени, уведомлений, управления воспроизведением музыки и использования основной камеры для съемки селфи.

В Acer Sospiro A15 установлена основная камера с разрешением 64 Мп, дополненная фронтальным 16-мегапиксельным модулем.

За производительность устройства отвечает бюджетный процессор Unisoc T615. Смартфон оснащается 6 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 128 ГБ с возможностью его расширения картой памяти microSD объемом до 1 ТБ.

Acer Sospiro A15 работает под управлением Android 16, за автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт. Среди прочих характеристик отмечается наличие Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, FM-радио, 3,5-мм разъема для наушников, сканера отпечатка пальцев в кнопке питания и защиты корпуса по стандарту IP64.

Сроки начала продаж и стоимость Acer Sospiro A15 пока не уточняются.