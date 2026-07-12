Acer представила бюджетный смартфон
Acer представила бюджетный смартфон Sospiro A15, ключевой особенностью которого стал дополнительный дисплей на задней панели.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает GizmoChina.
Смартфон оснащен основным 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, а также дополнительным TFT-дисплеем на 1,88 дюйма для отображения времени, уведомлений, управления воспроизведением музыки и использования основной камеры для съемки селфи.
В Acer Sospiro A15 установлена основная камера с разрешением 64 Мп, дополненная фронтальным 16-мегапиксельным модулем.
За производительность устройства отвечает бюджетный процессор Unisoc T615. Смартфон оснащается 6 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 128 ГБ с возможностью его расширения картой памяти microSD объемом до 1 ТБ.
Acer Sospiro A15 работает под управлением Android 16, за автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт. Среди прочих характеристик отмечается наличие Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, FM-радио, 3,5-мм разъема для наушников, сканера отпечатка пальцев в кнопке питания и защиты корпуса по стандарту IP64.
Сроки начала продаж и стоимость Acer Sospiro A15 пока не уточняются.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре