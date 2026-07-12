На ЧМ-2026 впервые сыграют четыре лидера рейтинга ФИФА
На чемпионате мира 2026 года зафиксировано уникальное достижение.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, впервые в истории турнира в полуфинал пробились сборные, занимающие первые четыре позиции в рейтинге ФИФА. Последняя версия рейтинга была опубликована 11 июня.
Лидером списка является сборная Франции, имеющая 1948,97 балла. На второй строчке располагается действующий чемпион мира Аргентина - 1943,47.
Третье место занимает Испания с 1934,79 балла, а четвертую позицию удерживает Англия - 1889,42.
В первом полуфинале Франция сыграет с Испанией. Встреча состоится 14 июля и начнется в 23:00 по бакинскому времени.
На следующий день Англия встретится с Аргентиной.
Финал чемпионата мира пройдет 19 июля в Ист-Ратерфорде.
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