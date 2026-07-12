https://news.day.az/unusual/1847426.html Астронавт показал работу за пределами МКС - ВИДЕО В сети распространились кадры, на которых астронавт Крис Кэссиди работает за пределами Международной космической станции, вращающейся вокруг Земли. Day.Az представляет вашему вниманию это видео:
Астронавт показал работу за пределами МКС - ВИДЕО
В сети распространились кадры, на которых астронавт Крис Кэссиди работает за пределами Международной космической станции, вращающейся вокруг Земли.
Day.Az представляет вашему вниманию это видео:
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