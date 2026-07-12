Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Гаджигабуле - ФОТО
В Гаджигабульском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, авария произошла на участке магистральной автодороги Баку-Газах, проходящем по территории села Мугань. Пассажирский автобус большой вместимости, следовавший по маршруту Загатала-Баку, потерял управление и перевернулся.
В результате ДТП начиная примерно с 06:00 12 июля в отделения скорой медицинской помощи Гаджигабульской центральной районной больницы и Ширванской городской центральной больницы были госпитализированы 28 человек - 12 мужчин, 7 женщин и 9 несовершеннолетних.
Как сообщили в TƏBİB, всем пострадавшим был поставлен диагноз "множественные травмы различных областей тела". Каждому была оказана необходимая медицинская помощь.
Состояние 14 человек (3 мужчин, 3 женщин и 8 несовершеннолетних), госпитализированных в Гаджигабульскую центральную районную больницу, было оценено как удовлетворительное, после чего они были выписаны на амбулаторное лечение.
Еще 14 пострадавших (9 мужчин, 4 женщины и 1 несовершеннолетний), доставленных в Ширванскую городскую центральную больницу, также получили необходимую медицинскую помощь и были выписаны домой для дальнейшего амбулаторного лечения.
По факту происшествия проводится расследование.
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