Недельный обзор рынка драгметаллов в Азербайджане
Согласно итогам текущей недели, цена за одну тройскую унцию (31,1034768 грамма) золота в Азербайджане уменьшилась на 78,2 маната, или на 1.1 процента.
Согласно расчетам Trend на основе данных Центрального банка Азербайджана (ЦБА), средняя еженедельная цена за одну тройскую унцию золота по сравнению с предыдущей неделей выросла на 115.1223 маната, или на 1.7 процента, составив 7001.6166 маната, передает Day.Az.
|
Цена одной тройской унции золота
|
29 июня
|
6889.2160
|
6 июля
|
7073.6065
|
30 июня
|
6775.8090
|
7 июля
|
7016.4950
|
1 июля
|
6759.4465
|
8 июля
|
7013.7835
|
2 июля
|
6902.5270
|
9 июля
|
6908.7915
|
3 июля
|
7105.4730
|
10 июля
|
6995.4065
|
Средняя цена за неделю
|
6886.4943
|
Средняя цена за неделю
|
7001.6166
За неделю цена за одну тройскую унцию серебра в Азербайджане уменьшилась на 2.5973 маната, или на 2.5 процентов.
Средняя еженедельная цена за одну тройскую унцию серебра по сравнению с прошлой неделей выросла на 1.8396 маната, или на 1.8 процента, составив 102.4911 маната.
|
Цена одной тройской унции серебра
|
29 июня
|
99.0046
|
6 июля
|
105.1918
|
30 июня
|
98.0169
|
7 июля
|
103.4734
|
1 июля
|
98.0346
|
8 июля
|
102.6179
|
2 июля
|
102.1053
|
9 июля
|
98.5781
|
3 июля
|
106.0962
|
10 июля
|
102.5945
|
Средняя цена за неделю
|
100.6515
|
Средняя цена за неделю
|
102.4911
За неделю цена за одну тройскую унцию платины в Азербайджане снизилась на 4.1905 маната, или на 0.1 процента.
Средняя еженедельная цена за одну тройскую унцию платины по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 46.3624 маната, или на 1.7 процента, составив 2764.0878 маната.
|
Цена одной тройской унции платины
|
29 июня
|
2731.8150
|
6 июля
|
2784.8550
|
30 июня
|
2669.9860
|
7 июля
|
2745.2195
|
1 июля
|
2621.9610
|
8 июля
|
2790.3970
|
2 июля
|
2744.8880
|
9 июля
|
2719.3030
|
3 июля
|
2819.9770
|
10 июля
|
2780.6645
|
Средняя цена за неделю
|
2717.7254
|
Средняя цена за неделю
|
2764.0878
За неделю цена за одну тройскую унцию палладия в Азербайджане снизилась на 4.8535 маната, или на 0.2 процента.
Средняя еженедельная цена за одну тройскую унцию палладия по сравнению с предыдущей неделей выросла на 55.3571 маната, или на 2.6 процента, составив 2144.8645 маната.
|
Цена одной тройской унции палладия
|
29 июня
|
2060.9950
|
6 июля
|
2163.3180
|
30 июня
|
2076.4395
|
7 июля
|
2148.3580
|
1 июля
|
2041.4110
|
8 июля
|
2167.5000
|
2 июля
|
2089.9460
|
9 июля
|
2086.6820
|
3 июля
|
2178.7455
|
10 июля
|
2158.4645
|
Средняя цена за неделю
|
2089.5074
|
Средняя цена за неделю
|
2144.8645
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