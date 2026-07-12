Недельный обзор рынка драгметаллов в Азербайджане

Согласно итогам текущей недели, цена за одну тройскую унцию (31,1034768 грамма) золота в Азербайджане уменьшилась на 78,2 маната, или на 1.1 процента.

Согласно расчетам Trend на основе данных Центрального банка Азербайджана (ЦБА), средняя еженедельная цена за одну тройскую унцию золота по сравнению с предыдущей неделей выросла на 115.1223 маната, или на 1.7 процента, составив 7001.6166 маната, передает Day.Az.

Цена одной тройской унции золота

29 июня

6889.2160

6 июля

7073.6065

30 июня

6775.8090

7 июля

7016.4950

1 июля

6759.4465

8 июля

7013.7835

2 июля

6902.5270

9 июля

6908.7915

3 июля

7105.4730

10 июля

6995.4065

Средняя цена за неделю

6886.4943

Средняя цена за неделю

7001.6166

За неделю цена за одну тройскую унцию серебра в Азербайджане уменьшилась на 2.5973 маната, или на 2.5 процентов.

Средняя еженедельная цена за одну тройскую унцию серебра по сравнению с прошлой неделей выросла на 1.8396 маната, или на 1.8 процента, составив 102.4911 маната.

Цена одной тройской унции серебра

29 июня

99.0046

6 июля

105.1918

30 июня

98.0169

7 июля

103.4734

1 июля

98.0346

8 июля

102.6179

2 июля

102.1053

9 июля

98.5781

3 июля

106.0962

10 июля

102.5945

Средняя цена за неделю

100.6515

Средняя цена за неделю

102.4911

За неделю цена за одну тройскую унцию платины в Азербайджане снизилась на 4.1905 маната, или на 0.1 процента.

 

Средняя еженедельная цена за одну тройскую унцию платины по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 46.3624 маната, или на 1.7 процента, составив 2764.0878 маната.

Цена одной тройской унции платины

29 июня

2731.8150

6 июля

2784.8550

30 июня

2669.9860

7 июля

2745.2195

1 июля

2621.9610

8 июля

2790.3970

2 июля

2744.8880

9 июля

2719.3030

3 июля

2819.9770

10 июля

2780.6645

Средняя цена за неделю

2717.7254

Средняя цена за неделю

2764.0878

За неделю цена за одну тройскую унцию палладия в Азербайджане снизилась на 4.8535 маната, или на 0.2 процента.

Средняя еженедельная цена за одну тройскую унцию палладия по сравнению с предыдущей неделей выросла на 55.3571 маната, или на 2.6 процента, составив 2144.8645 маната.

Цена одной тройской унции палладия

29 июня

2060.9950

6 июля

2163.3180

30 июня

2076.4395

7 июля

2148.3580

1 июля

2041.4110

8 июля

2167.5000

2 июля

2089.9460

9 июля

2086.6820

3 июля

2178.7455

10 июля

2158.4645

Средняя цена за неделю

2089.5074

Средняя цена за неделю

2144.8645