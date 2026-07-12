Недельный обзор рынка драгметаллов в Азербайджане

Согласно итогам текущей недели, цена за одну тройскую унцию (31,1034768 грамма) золота в Азербайджане уменьшилась на 78,2 маната, или на 1.1 процента.

Согласно расчетам Trend на основе данных Центрального банка Азербайджана (ЦБА), средняя еженедельная цена за одну тройскую унцию золота по сравнению с предыдущей неделей выросла на 115.1223 маната, или на 1.7 процента, составив 7001.6166 маната, передает Day.Az.

Цена одной тройской унции золота 29 июня 6889.2160 6 июля 7073.6065 30 июня 6775.8090 7 июля 7016.4950 1 июля 6759.4465 8 июля 7013.7835 2 июля 6902.5270 9 июля 6908.7915 3 июля 7105.4730 10 июля 6995.4065 Средняя цена за неделю 6886.4943 Средняя цена за неделю 7001.6166

За неделю цена за одну тройскую унцию серебра в Азербайджане уменьшилась на 2.5973 маната, или на 2.5 процентов.

Средняя еженедельная цена за одну тройскую унцию серебра по сравнению с прошлой неделей выросла на 1.8396 маната, или на 1.8 процента, составив 102.4911 маната.

Цена одной тройской унции серебра 29 июня 99.0046 6 июля 105.1918 30 июня 98.0169 7 июля 103.4734 1 июля 98.0346 8 июля 102.6179 2 июля 102.1053 9 июля 98.5781 3 июля 106.0962 10 июля 102.5945 Средняя цена за неделю 100.6515 Средняя цена за неделю 102.4911

За неделю цена за одну тройскую унцию платины в Азербайджане снизилась на 4.1905 маната, или на 0.1 процента.

Средняя еженедельная цена за одну тройскую унцию платины по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 46.3624 маната, или на 1.7 процента, составив 2764.0878 маната.

Цена одной тройской унции платины 29 июня 2731.8150 6 июля 2784.8550 30 июня 2669.9860 7 июля 2745.2195 1 июля 2621.9610 8 июля 2790.3970 2 июля 2744.8880 9 июля 2719.3030 3 июля 2819.9770 10 июля 2780.6645 Средняя цена за неделю 2717.7254 Средняя цена за неделю 2764.0878

За неделю цена за одну тройскую унцию палладия в Азербайджане снизилась на 4.8535 маната, или на 0.2 процента.

Средняя еженедельная цена за одну тройскую унцию палладия по сравнению с предыдущей неделей выросла на 55.3571 маната, или на 2.6 процента, составив 2144.8645 маната.