https://news.day.az/world/1847445.html СМИ сообщили об истощении запасов вооружений США Запасы ключевых видов американских вооружений остаются ограниченными, а Пентагон предпринимает усилия по расширению производственных мощностей. Как передает Day.Az, об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Министерства обороны США.
СМИ сообщили об истощении запасов вооружений США
Запасы ключевых видов американских вооружений остаются ограниченными, а Пентагон предпринимает усилия по расширению производственных мощностей.
Как передает Day.Az, об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Министерства обороны США.
По его словам, ведомство активно внедряет передовые американские разработки, чтобы увеличить объемы производства вооружений и укрепить устойчивость цепочек поставок.
Согласно данным CNN, в случае продолжения ударов США по Ирану нагрузка на американский оборонно-промышленный комплекс может значительно возрасти.
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