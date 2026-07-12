В Турции заблокировали более 4 тыс. страниц в соцсетях

Только за последние два месяца в Турции блокировали доступ к 4 354 страницам в соцсетях, причастным к пропаганде идеологии террористических организаций, распространению дезинформации и психологическому давлению на общественность.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил глава управления по коммуникациям Администрации Президента Турции Бурханеттин Дуран.

Б.Дуран отметил, что террористические организации продолжают организованную, скоординированную и систематическую пропаганду с целью подрыва общественного порядка и национального единства Турции посредством манипуляций и дезинформации.

По его словам, весомая часть блокированных страниц в соцсетях, напрямую связана с террористической организацией "Параллельное государство" (FETÖ).

"Виртуальное пространство является неотъемлемой частью национальной безопасности. Мы ни при каких обстоятельствах не позволим террористическим организациям использовать соцсети и цифровые платформы для пропаганды, вербовки, финансирования, дезинформации и психологической войны", - подчеркнул он.

Представитель администрации турецкого лидера заверил, что угрозы нацбезопасности Турции будут и далее оперативно выявляться и предприниматься незамедлительные меры по их устранению.