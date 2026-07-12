Участники 4-го Шушинского глобального медиафорума прибыли в Физули

Началась поездка участников 4-го Шушинского Глобального медиафорума под названием "Миссия медиа в продвижении мира: восстановление правды и возрождение доверия" в культурную столицу Азербайджана.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, участники форума прибыли на самолете в Физулинский международный аэропорт, передает Day.Az.

Отметим, что в 4-м Шушинском Глобальном медиафоруме ожидается участие около 160 иностранных гостей из 54 стран, в том числе представителей около 30 международных информационных агентств, более 60 ведущих медиа-структур, а также около 10 международных организаций и компаний. Среди участников форума, помимо представителей зарубежных СМИ, также есть представители азербайджанских медиа, эксперты и официальные лица.

После церемонии открытия форум продолжит работу панельными дискуссиями, интерактивными сессиями и двусторонними встречами, посвященными роли медиа в построении мира, восстановлению общественного доверия, международному сотрудничеству в борьбе с дезинформацией, созданию безопасной информационной среды на цифровых платформах, а также вопросам медиаэтики и ответственной журналистики в эпоху искусственного интеллекта.

Форум пройдет 13-14 июля