https://news.day.az/world/1847446.html Млечный Путь озарил парк Сион - ФОТО Американский фотограф ДеВинс запечатлел ночное небо над национальным парком Сион, где во всей красе виден Млечный Путь. Day.Az представляет вашему вниманию эти фотографии:
Млечный Путь озарил парк Сион - ФОТО
Американский фотограф ДеВинс запечатлел ночное небо над национальным парком Сион, где во всей красе виден Млечный Путь.
Day.Az представляет вашему вниманию эти фотографии:
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