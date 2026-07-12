https://news.day.az/sport/1847447.html Кубок Европы: Азербайджанский стрелок завоевал вторую золотую медаль Член сборной Азербайджана по стрельбе Руслан Лунёв завоевал очередную золотую медаль на Кубке Европы Lapua, проходящем в эстонском городе Мяннику.
Кубок Европы: Азербайджанский стрелок завоевал вторую золотую медаль
Член сборной Азербайджана по стрельбе Руслан Лунёв завоевал очередную золотую медаль на Кубке Европы Lapua, проходящем в эстонском городе Мяннику.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на этот раз в соревнованиях по стрельбе из стандартного пистолета на дистанции 25 метров он набрал 571 очко, опередил всех соперников и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.
Ранее Руслан также опередил всех соперников в стрельбе на дистанции 25 метров. Набрав в квалификационном раунде 583 очка, Лунёв занял первое место.
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