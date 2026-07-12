https://news.day.az/society/1847448.html В Гяндже произошло массовое пищевое отравление В Гяндже произошло массовое пищевое отравление. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, около десяти человек с диагнозом "пищевое отравление" были госпитализированы в одну из больниц города. Среди пострадавших есть несовершеннолетние. По предварительным данным, в больницу были доставлены: Нурия Рустамова (1962 г.р.)
В Гяндже произошло массовое пищевое отравление
В Гяндже произошло массовое пищевое отравление.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, около десяти человек с диагнозом "пищевое отравление" были госпитализированы в одну из больниц города.
Среди пострадавших есть несовершеннолетние.
По предварительным данным, в больницу были доставлены:
-
Нурия Рустамова (1962 г.р.)
-
Амин Теймурлу (1986 г.р.)
-
И. Мамедов (2017 г.р.)
-
З. Гусейнова (2015 г.р.)
-
У. Исаев (2020 г.р.)
-
Бановша Алиева (1963 г.р.)
-
Севиль Гусейнова (1987 г.р.)
-
Махира Исмайлова (1983 г.р.)
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре