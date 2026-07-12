В Гяндже произошло массовое пищевое отравление

В Гяндже произошло массовое пищевое отравление.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, около десяти человек с диагнозом "пищевое отравление" были госпитализированы в одну из больниц города.

Среди пострадавших есть несовершеннолетние.

По предварительным данным, в больницу были доставлены:

  • Нурия Рустамова (1962 г.р.)

  • Амин Теймурлу (1986 г.р.)

  • И. Мамедов (2017 г.р.)

  • З. Гусейнова (2015 г.р.)

  • У. Исаев (2020 г.р.)

  • Бановша Алиева (1963 г.р.)

  • Севиль Гусейнова (1987 г.р.)

  • Махира Исмайлова (1983 г.р.)