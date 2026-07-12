В Гяндже произошло массовое пищевое отравление.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, около десяти человек с диагнозом "пищевое отравление" были госпитализированы в одну из больниц города.

Среди пострадавших есть несовершеннолетние.

По предварительным данным, в больницу были доставлены: