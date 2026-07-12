Сборная Азербайджана U-20 уступила Швейцарии на Евро

Женская сборная Азербайджана по баскетболу до 20 лет (U-20) завершила выступление в Дивизионе B чемпионата Европы ФИБА.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в своем заключительном матче на турнире наша команда встретилась со сборной Швейцарии. Игра, прошедшая в условиях напряженной борьбы, завершилась победой соперниц со счетом 63:56.

После этого результата сборная Азербайджана заняла 11-е место на чемпионате Европы, который стал для нее дебютным.

В ходе турнира наша сборная одержала три победы. Азербайджанская команда обыграла Албанию со счетом 88:60, Боснию и Герцеговину - 75:71, а Румынию - 64:50.