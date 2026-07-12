https://news.day.az/world/1847451.html Иран нанес удар по американским объектам в Кувейте - ВИДЕО Иран нанес удар по американским военным объектам на территории Кувейта. Как передает Day.Az, по предварительной информации, целью атаки стали американские ракетные установки, размещенные в стране. Данных о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.
Иран нанес удар по американским объектам в Кувейте - ВИДЕО
Иран нанес удар по американским военным объектам на территории Кувейта.
Как передает Day.Az, по предварительной информации, целью атаки стали американские ракетные установки, размещенные в стране. Данных о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.
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