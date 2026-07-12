Иран нанес удар по американским объектам в Кувейте

Иран нанес удар по американским военным объектам на территории Кувейта.

Как передает Day.Az, по предварительной информации, целью атаки стали американские ракетные установки, размещенные в стране. Данных о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.