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Иран нанес удар по американским объектам в Кувейте - ВИДЕО

Иран нанес удар по американским военным объектам на территории Кувейта. Как передает Day.Az, по предварительной информации, целью атаки стали американские ракетные установки, размещенные в стране. Данных о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.